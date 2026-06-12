Gregoritschs Wunsch nach der Zeitmaschine

Alabas Stangenschuss, das erlösende 3:1 gegen Nordmazedonien mit dem Arnautovic-Aufreger und Wöbers Eigentor – bei den vergangenen drei EM-Endrunden verliefen Österreichs Auftaktspiele immer besonders dramatisch. Darauf wollen die Spieler diesmal gegen Jordanien gerne verzichten. Für Michael Gregoritsch kann es nicht früh genug losgehen.
„Ich muss versuchen, mich emotional runterzuholen. Es sind schon die kleinen Momente hier, die dir die Gänsehaut aufsteigen lassen. Die Bandenwerbung, der riesige Aufwand, der pefekte Rasen, die ganze andere Stimmung“, kommt Michael Gregoritsch nicht aus dem Schwärmen. Dabei hat er noch gar kein WM-Spiel absolviert. Aber selbst vor dem TV steigt das Fieber. „Hätte ich eine Zeitmaschine“, signalisiert Gregerl, dass er schon jetzt für Jordanien bereit ist, darauf brennt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.