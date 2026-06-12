Asbest-Entsorgung könnte Milliarden Euro kosten

Wie viel würde die Entsorgung des asbestbelasteten Materials und die Sanierung betroffener Flächen kosten? Dieser Frage hat sich Greenpeace angenommen und eine Kostenschätzung errechnet: mindestens 1,6 Milliarden Euro. Die Berechnung basiert auf Schätzungen, wie viel Material seit 1990 in den vier Steinbrüchen abgebaut wurde, wie viel davon asbesthaltig ist und wie viel davon nicht mehr rückholbar ist, weil es etwa als Straßen-Unterbau verwendet wurde.