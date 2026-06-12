Asbest-Entsorgung könnte Milliarden Euro kosten

Greenpeace hat eine erste Schätzung über die Kosten aufgestellt, die es kosten würde, die betroffenen Flächen zu sanieren und das Asbestmaterial zu entsorgen. Dazu werden Mittel aus der Katastrophenhilfe gefordert. Die Hintergründe.
Wie viel würde die Entsorgung des asbestbelasteten Materials und die Sanierung betroffener Flächen kosten? Dieser Frage hat sich Greenpeace angenommen und eine Kostenschätzung errechnet: mindestens 1,6 Milliarden Euro. Die Berechnung basiert auf Schätzungen, wie viel Material seit 1990 in den vier Steinbrüchen abgebaut wurde, wie viel davon asbesthaltig ist und wie viel davon nicht mehr rückholbar ist, weil es etwa als Straßen-Unterbau verwendet wurde.
Entsorgungskosten gestiegen
Allerdings: Als Entsorgungskosten wurden 50 Euro pro Tonne angenommen. Greenpeace merkt dazu selbst an, dass vor Bekanntwerden der Causa Asbest rund 100 Euro pro Tonne verlangt wurden. Mittlerweile ist dieser Preis merklich gestiegen.
„Dieser günstige Entsorgungspreis ist nur möglich, wenn rasch neue, sichere und kostengünstige Deponien errichtet werden, etwa in den geschlossenen Steinbrüchen“, erklärt Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster. Er sieht hier Umweltminister Norbert Totschnig in der Pflicht, rasch zu handeln.
Nimmt man einen Preis von 150 Euro pro Tonne an, steigen die Gesamtkosten für die Entsorgung und Sanierung laut Greenpeace auf 3,3 Milliarden Euro.
Mittel aus Katastrophenhilfe
Fest steht jedenfalls, dass selbst die 1,6 Milliarden Euro weder von den Steinbruchbetreibern noch vom Land Burgenland aufgebracht werden könnten. Die Umweltschutzorganisation fordert daher den Bund auf, Mittel aus der Katastrophenhilfe zur Verfügung zu stellen.
Berechnungen zu den möglichen Gesundheitskosten sind in den Schätzungen übrigens noch nicht enthalten.
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