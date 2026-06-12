Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Schätzung

Asbest-Entsorgung könnte Milliarden Euro kosten

Burgenland
12.06.2026 19:00
Wohin mit belastetem Material? Greenpeace will die gesperrten Steinbrüche zu Deponien umwandeln.
Wohin mit belastetem Material? Greenpeace will die gesperrten Steinbrüche zu Deponien umwandeln.(Bild: Christoph Miehl)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Greenpeace hat eine erste Schätzung über die Kosten aufgestellt, die es kosten würde, die betroffenen Flächen zu sanieren und das Asbestmaterial zu entsorgen. Dazu werden Mittel aus der Katastrophenhilfe gefordert. Die Hintergründe.

0 Kommentare

Wie viel würde die Entsorgung des asbestbelasteten Materials und die Sanierung betroffener Flächen kosten? Dieser Frage hat sich Greenpeace angenommen und eine Kostenschätzung errechnet: mindestens 1,6 Milliarden Euro. Die Berechnung basiert auf Schätzungen, wie viel Material seit 1990 in den vier Steinbrüchen abgebaut wurde, wie viel davon asbesthaltig ist und wie viel davon nicht mehr rückholbar ist, weil es etwa als Straßen-Unterbau verwendet wurde.

Entsorgungskosten gestiegen
Allerdings: Als Entsorgungskosten wurden 50 Euro pro Tonne angenommen. Greenpeace merkt dazu selbst an, dass vor Bekanntwerden der Causa Asbest rund 100 Euro pro Tonne verlangt wurden. Mittlerweile ist dieser Preis merklich gestiegen.

„Dieser günstige Entsorgungspreis ist nur möglich, wenn rasch neue, sichere und kostengünstige Deponien errichtet werden, etwa in den geschlossenen Steinbrüchen“, erklärt Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster. Er sieht hier Umweltminister Norbert Totschnig in der Pflicht, rasch zu handeln.

Nimmt man einen Preis von 150 Euro pro Tonne an, steigen die Gesamtkosten für die Entsorgung und Sanierung laut Greenpeace auf 3,3 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch:
Die Gesteinsproben wurden in der Montanuni Leoben analysiert.
Krone Plus Logo
Asbest in Steinbrüchen
Was in den unveröffentlichten Gutachten steht
12.06.2026
Privates Gutachten
Weitere Sorge wegen Asbestverdacht bei Güterweg
05.06.2026

Mittel aus Katastrophenhilfe
Fest steht jedenfalls, dass selbst die 1,6 Milliarden Euro weder von den Steinbruchbetreibern noch vom Land Burgenland aufgebracht werden könnten. Die Umweltschutzorganisation fordert daher den Bund auf, Mittel aus der Katastrophenhilfe zur Verfügung zu stellen.

Berechnungen zu den möglichen Gesundheitskosten sind in den Schätzungen übrigens noch nicht enthalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
11° / 20°
Symbol stark bewölkt
Güssing
8° / 22°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 20°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
10° / 21°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
9° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
208.424 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
107.252 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
79.377 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2442 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1490 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
966 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Burgenland
Causa Herzchirurgie
Marterbauer-Sager sorgt wieder für roten Krach
Bilanz und Ausblick
Generali: „Wir werden weiblicher und jünger“
6 statt 9 Wochen
Hitzige Debatte um die Kürzung der Sommerferien
Angebote prüfen
Brunnen-Nachfrage stärkt Pfusch bei Bohrungen
„Krone“-Interview
Cari Cari: „Diese Tour ist wie ein Ritterschlag“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf