Mit Oldtimer-Porsche in den Zillerfluss gestürzt

Eigentlich geht es bei der „Kitzbüheler Alpenrallye“ für Oldtimer eher gemütlich zu – und nicht um Etappensiege. Ein deutscher Teilnehmer dürfte bei regnerischen Straßenbedingungen am Donnerstag im Zillertal trotzdem zu fest auf das Gas gedrückt haben. Das endete ziemlich feucht ...
Zum spektakulären Verkehrsunfall kam es gegen 14 Uhr in Hart im Zillertal: Ein Teilnehmer der „Kitzbüheler Alpenrallye“ aus Deutschland beschleunigte auf der Uferstraße zu stark, geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und landete mit dem Oldtimer-Porsche im Ziller.
Duo konnte Wrack selbst verlassen
Die zwei männlichen Insassen konnte das Wrack selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und es musste abgeschleppt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Hart/Zillertal, Rettungsdienst, Abschleppdienst und Polizei.
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