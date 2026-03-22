UEFA steht für Quantität

Beim Viertelfinale wird es sich nun um eine Art anglo-iberischen Wettbewerb mit dezenter französischer und deutscher Beteiligung handeln, aber so ist das halt, wenn nach dem Motto „Namen sind Schall und Rauch“ in der sogenannten Champions League nicht nur die Landesmeister, sondern am Beispiel England gleich sechs Vertreter eines Landes antreten dürfen, um die knapp acht Kilo Sterlingsilber zu ergattern. Čeferin und Konsorten wird das nicht weiter anfechten, sie werden vielmehr stolz darauf verweisen, dass diesmal mit 68 Toren in 16 Achtelfinals ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Das stimmt, denn in den letzten zehn Jahren bewegte man sich hier immer zwischen 36 und 52, mit Ausnahme von 2016/2017, als die Bayern diesen Wert mit einem Gesamt-Score von 10:2 gegen Arsenal signifikant auf 62 verbesserten. Genutzt hat das am Ende aber auch nichts, denn es waren doch wieder die Königlichen aus Madrid, die ihren carpintero zum fünfzehnten Mal mit der Vergrößerung ihres Pokalschranks beauftragen mussten.