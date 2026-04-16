Kreml testet wohl Munition an lebenden Menschen

Laut „Proekt“ wurde das Institut 2015 als einzige Einrichtung des Verteidigungsministeriums zur Forschung an menschlichen Probanden berechtigt. Zur medizinischen Betreuung wurde demnach im Jahr 2018 ein klinisches Zentrum eingerichtet – mit rund 100 Betten sowie Abteilungen für Intensivmedizin, Therapie und Chirurgie. Bereits damals seien innerhalb nur eines Jahres mehr als 300 Fälle dokumentiert worden, wo Waffen, Medikamente und Impfstoffe an Menschen getestet worden waren. Der genaue Umfang der Versuche ist jedoch unbekannt.