Heribert Kasper feiert 15 Jahre Wohnen im Hotel

Als Heribert Kasper 2009 nach einer Charity-Veranstaltung, bei der er nur kurz zuvor an der Seite von Jeannine Schiller glänzte, sein Apartment am Wienerberg betrat, schauderte es ihm. Es war eingebrochen worden – die Diebe hatten gezielt Sachen aus dem großen Ferrari-Fundus des Liebhabers eingepackt und dafür ein großes Chaos hinterlassen, so schilderte es Kasper.