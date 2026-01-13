WKO-Nachfolge: Martha Schultz übernimmt jetzt doch

Die Tirolerin betonte bei ihrer interimistischen Übernahme noch, keine dauerhafte Lösung sein zu wollen. In einer internen Mail an die Funktionäre der Wirtschaftskammer (WKO), die der „Krone“ vorliegt, erklärte sie nun ihren Sinneswandel. „Die vielen positiven Rückmeldungen in den vergangenen Wochen und viele persönliche Gespräche haben mich bestärkt, jetzt den nächsten Schritt zu setzen und die Wirtschaftskammer Österreich als Präsidentin zu führen“, schrieb Schultz darin.