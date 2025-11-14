Vorteilswelt
Wechsel an WKO-Spitze

Jetzt fix: Schultz übernimmt nach Mahrer-Rückzug

Innenpolitik
14.11.2025 15:23

Martha Schultz rückt an die Spitze – zumindest vorübergehend. Nach dem Rückzug von Harald Mahrer übernimmt die Tiroler Unternehmerin ab Samstag interimistisch die Führung sowohl in der Wirtschaftskammer Österreich als auch im ÖVP-Wirtschaftsbund. Damit tritt eine bestens vernetzte Touristikerin ins Rampenlicht, die bereits zuvor eng an Mahrers Seite gearbeitet hat.

Martha Schultz steigt auf – mitten in einer Phase, in der die Wirtschaftskammer unter massivem Druck steht. Das gab der Wirtschaftsbund am Freitagnachmittag per Aussendung bekannt, nachdem sich zuvor die Landespräsidentinnen und -präsidenten beraten hatten.

In der Wirtschaftskammer wird die 62-jährige Touristikerin amtsführende Präsidentin, im ÖVP-Wirtschaftsbund übernimmt sie die geschäftsführende Funktion. Schultz gilt in der Volkspartei als gut vernetzt und war bereits Mahrers Vize – nun soll sie die Organisationen durch die Übergangsphase führen.

In einem Mail wendete sie sich gleich an die Mitarbeiter. Ihr sei „klar bewusst, wie langsam Vertrauen wächst und wie schnell es wieder verloren geht.“ Weiter heißt es: „Wir müssen jetzt zeigen, dass die Wirtschaftskammer bereit ist, sich zu verändern. Die Wirtschaftskammer gehört den Unternehmerinnen und Unternehmern und nicht den Schlagzeilen“.

Die 62-jährige Seilbahnerin und WKÖ-Vizepräsidentin folgt interimistisch auf Harald Mahrer – sie gitl als Stimme für Frauen in der Wirtschaft.
Die 62-jährige Seilbahnerin und WKÖ-Vizepräsidentin folgt interimistisch auf Harald Mahrer – sie gitl als Stimme für Frauen in der Wirtschaft.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Unfreiwilliger Wechsel an Spitze
Der Wechsel an der Spitze erfolgt nicht freiwillig: Harald Mahrer musste seinen Hut nehmen, nachdem er den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hatte. Auslöser waren Gehaltserhöhungen für Kammermitarbeitende deutlich über der Inflation sowie massive Steigerungen bei den Entschädigungen für Präsidiumsmitglieder.

Auch die unzureichende Kommunikation rund um diese Entscheidungen und Kritik an Mahrers Mehrfachbezügen setzten ihn unter Druck. Sein angekündigter Rückzug als Präsident der Nationalbank reichte nicht aus – am Ende musste er auch die Ämter als WKÖ-Chef und Wirtschaftsbundpräsident niederlegen. Der Wirtschaftsbund zählt zu den zentralen Teilorganisationen der ÖVP.

Weiterhin laute Rufe nach Reform der Kammer
Parallel zum Führungswechsel wurden die Forderungen nach strukturellen Reformen in der Wirtschaftskammer lauter. Die Organisation müsse „schlanker und günstiger“ für die Mitgliedsbetriebe werden, erklärte die Industriellenvereinigung am Freitag. Die Debatte um Einsparungen und Transparenz dürfte Schultz bereits zu Beginn ihrer interimistischen Amtszeit begleiten.

