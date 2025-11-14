Jetzt fix: Schultz übernimmt nach Mahrer-Rückzug

Martha Schultz rückt an die Spitze – zumindest vorübergehend. Nach dem Rückzug von Harald Mahrer übernimmt die Tiroler Unternehmerin ab Samstag interimistisch die Führung sowohl in der Wirtschaftskammer Österreich als auch im ÖVP-Wirtschaftsbund. Damit tritt eine bestens vernetzte Touristikerin ins Rampenlicht, die bereits zuvor eng an Mahrers Seite gearbeitet hat.
Martha Schultz steigt auf – mitten in einer Phase, in der die Wirtschaftskammer unter massivem Druck steht. Das gab der Wirtschaftsbund am Freitagnachmittag per Aussendung bekannt, nachdem sich zuvor die Landespräsidentinnen und -präsidenten beraten hatten.
In der Wirtschaftskammer wird die 62-jährige Touristikerin amtsführende Präsidentin, im ÖVP-Wirtschaftsbund übernimmt sie die geschäftsführende Funktion. Schultz gilt in der Volkspartei als gut vernetzt und war bereits Mahrers Vize – nun soll sie die Organisationen durch die Übergangsphase führen.
In einem Mail wendete sie sich gleich an die Mitarbeiter. Ihr sei „klar bewusst, wie langsam Vertrauen wächst und wie schnell es wieder verloren geht.“ Weiter heißt es: „Wir müssen jetzt zeigen, dass die Wirtschaftskammer bereit ist, sich zu verändern. Die Wirtschaftskammer gehört den Unternehmerinnen und Unternehmern und nicht den Schlagzeilen“.
Unfreiwilliger Wechsel an Spitze
Der Wechsel an der Spitze erfolgt nicht freiwillig: Harald Mahrer musste seinen Hut nehmen, nachdem er den Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hatte. Auslöser waren Gehaltserhöhungen für Kammermitarbeitende deutlich über der Inflation sowie massive Steigerungen bei den Entschädigungen für Präsidiumsmitglieder.
Auch die unzureichende Kommunikation rund um diese Entscheidungen und Kritik an Mahrers Mehrfachbezügen setzten ihn unter Druck. Sein angekündigter Rückzug als Präsident der Nationalbank reichte nicht aus – am Ende musste er auch die Ämter als WKÖ-Chef und Wirtschaftsbundpräsident niederlegen. Der Wirtschaftsbund zählt zu den zentralen Teilorganisationen der ÖVP.
Weiterhin laute Rufe nach Reform der Kammer
Parallel zum Führungswechsel wurden die Forderungen nach strukturellen Reformen in der Wirtschaftskammer lauter. Die Organisation müsse „schlanker und günstiger“ für die Mitgliedsbetriebe werden, erklärte die Industriellenvereinigung am Freitag. Die Debatte um Einsparungen und Transparenz dürfte Schultz bereits zu Beginn ihrer interimistischen Amtszeit begleiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.