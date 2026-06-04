Nach Autopanne von Lkw erfasst: 24-Jähriger tot

Vom Lkw gestreift

Während sich der Lenker zum Motorraum begab, stieg auch der 24-jährige Beifahrer aus Wien aus dem Fahrzeug aus. Er dürfte zur Fahrertür gegangen sein, um diese zu öffnen und die Motorhaube zu entriegeln. Dabei soll er teilweise den ersten Fahrstreifen betreten haben.