Nach Autopanne von Lkw erfasst: 24-Jähriger tot

Ein technischer Defekt an einem Auto endete in der Nacht auf Donnerstag auf der Südautobahn bei Wiener Neudorf in NÖ tragisch: Ein 24-jähriger Wiener wurde beim Versuch, die Motorhaube des Pannenfahrzeugs zu öffnen, von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst. Er erlag wenig später seinen Verletzungen.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es Donnerstag gegen 2.15 Uhr auf der Südautobahn im Gemeindegebiet von Wiener Neudorf im Bezirk Mödling. Ein Pkw hatte aufgrund technischer Probleme auf dem Pannenstreifen angehalten.
Vom Lkw gestreift
Während sich der Lenker zum Motorraum begab, stieg auch der 24-jährige Beifahrer aus Wien aus dem Fahrzeug aus. Er dürfte zur Fahrertür gegangen sein, um diese zu öffnen und die Motorhaube zu entriegeln. Dabei soll er teilweise den ersten Fahrstreifen betreten haben.
Zur selben Zeit war dort ein 20-jähriger Lkw-Lenker aus Polen unterwegs. Der Lastwagen dürfte den 24-Jährigen gestreift haben. Der Mann kam schwer verletzt am Pannenstreifen zu liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Wiener ins Traumazentrum Wien-Meidling gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.
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