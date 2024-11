Meilenstein im Kampf gegen tödlichen Lungenkrebs

Lungenkrebs gilt als besonders heimtückisch, weil er oft erst spät entdeckt wird, wenn sich die Krankheit bereits weit ausgebreitet hat. Umso wichtiger sind Fortschritte in der Diagnostik und Therapie, die Leben retten können. Genau hier setzt das größte Lungenkrebsregister Österreichs an, ein Projekt des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) in Zusammenarbeit mit dem Karl-Landsteiner-Institut für Lungenforschung und Pneumologische Onkologie.