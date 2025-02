Patient ging in Klinik Floridsdorf in Flammen auf

Rauchen ist eine ungesunde und schädliche Angewohnheit – ganz besonders, wenn man an ein Sauerstoffgerät angeschlossen ist. Ein Wiener Patient, der sich in der Nacht unerlaubterweise in seinem Zimmer in der Klinik Floridsdorf eine Zigarette entzündete, sorgte für einen Brand. Der Raucher musste auf die Intensivstation.