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Musik und Kabarett

Rosengarten mit Musik, Kabarett und Abendzauber

Oberösterreich
03.04.2026 15:00
Sommerkomödie „Flotter 4er“ mit Theresia Heiger, Michelle Härle, Reinhard Nowak und Andreas ...
Sommerkomödie „Flotter 4er“ mit Theresia Heiger, Michelle Härle, Reinhard Nowak und Andreas Steppan am 23. Juli, Rosengarten Linz.(Bild: Leo Bauer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Der Rosengarten am Pöstlingberg bietet von 1. Juli bis 12. August einen bunten Fächer an Kulturgenuss in seiner schönsten Form: laue Abende, starke Shows mit Musik oder Kabarett und ein Panorama, das jede Veranstaltung unvergesslich macht.

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Im Rosengarten am Pöstlingberg wohnt der Sommer mit seinem Sternenhimmel. Ein schönes Zelt dient als regensichere Bühne für große Gefühle, feinen Humor und mitreißende Shows.

Das Programm ab 1. Juli ist bunt
In der Musik wird Italien groß geschrieben: Aldo Celentano (15., 16. 7.) lässt mit einer grandiosen Musikshow – ein breiter Mix aus Kult-Italo-Hits – den Rosengarten beben.

Der neue Sinatra
Eine Premiere feiert Tom Gaebel (9. 7.), er bringt mit Retro-Charme und brillanter Stimme seine bejubelte Hommage an Frank Sinatra zum ersten Mal nach Linz.

„Österreich pur“: Die Band Wir4 (22. 7.) – Harald Fendrich, Gary Lux, Ulli Bäer und Harry Stampfer – entstaubt alte Austropop-Schätze. Katharina Straßer (28. 7.) präsentiert eine fulminante Tribute-Show.

9. Juli: Entertainer und Sänger TOM GAEBEL & His Orchestra – „Sinatra Summer Swing“ – eine ...
9. Juli: Entertainer und Sänger TOM GAEBEL & His Orchestra – „Sinatra Summer Swing“ – eine Hommage an Frank Sinatra mit ausgefeilten Arrangements und jeder Menge Rhythmus im Blut!(Bild: Lions Club Tecklenburg)
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7. Juli: THOMAS MRAZ – „Mraz F1rst!“ – erstes Programm & OÖ Premiere! Thomas Mraz ist bekannt aus dem Weihnachts-Erfolgsfilm „Aufputzt is‘“ mit Gery Seidl!(Bild: ERNESTO GELLES)
30. Juli: HERBERT STEINBÖCK &. Die 3 BariTöne – eine kabarettistische Revue.
30. Juli: HERBERT STEINBÖCK &. Die 3 BariTöne – eine kabarettistische Revue.(Bild: Roman Seidl)
22. Juli: Wir4 – die Original Austria 3-Band (Harald Fendrich, Gary Lux, Ulli Bäer und Harry ...
22. Juli: Wir4 – die Original Austria 3-Band (Harald Fendrich, Gary Lux, Ulli Bäer und Harry Stampfer) – live mit ihrer 15-Jahre-Jubiläumstour.(Bild: Wir4)
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Auch die Kabarettisten zeigen im Rosengarten Muskeln
Humor mit Herzfeuer lassen die Kernölamazonen (6. 7.) mit ihrem Programm „20 Jahre Liebe & Kernöl“ aufleuchten. Thomas Mraz (7. 7.) sorgt erstmals in Linz für einen Humor-Ausbruch: Selbstironisch nimmt er den ganz normalen Alltagswahnsinn auseinander.

Bernhard Murg & Stefano Bernardin (14. 7.) sind bekannt für beste Situationskomik. Herbert Steinböck & die 3 BariTöne (30. 7.) lassen Charme, Witz und musikalische Klasse aufeinandertreffen. Highlight: „Flotter 4er“ (23. 7.) mit Theresia Heiger, Michelle Härle, Reinhard Nowak und Andreas Steppan. Die prickelnde Sommerkomödie dreht sich um Verführung, Verwirrung und das ewige Spiel der Geschlechter.

Dazu gibt es im Rosengarten einen Panoramablick über Linz, Rosenduft und einen Sommerspritzer – der perfekte Abend! Rasch Tickets sichern!

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