Rosengarten mit Musik, Kabarett und Abendzauber

Bernhard Murg & Stefano Bernardin (14. 7.) sind bekannt für beste Situationskomik. Herbert Steinböck & die 3 BariTöne (30. 7.) lassen Charme, Witz und musikalische Klasse aufeinandertreffen. Highlight: „Flotter 4er“ (23. 7.) mit Theresia Heiger, Michelle Härle, Reinhard Nowak und Andreas Steppan. Die prickelnde Sommerkomödie dreht sich um Verführung, Verwirrung und das ewige Spiel der Geschlechter.

Dazu gibt es im Rosengarten einen Panoramablick über Linz, Rosenduft und einen Sommerspritzer – der perfekte Abend! Rasch Tickets sichern!