Rosengarten mit Musik, Kabarett und Abendzauber

Der Rosengarten am Pöstlingberg bietet von 1. Juli bis 12. August einen bunten Fächer an Kulturgenuss in seiner schönsten Form: laue Abende, starke Shows mit Musik oder Kabarett und ein Panorama, das jede Veranstaltung unvergesslich macht.
Im Rosengarten am Pöstlingberg wohnt der Sommer mit seinem Sternenhimmel. Ein schönes Zelt dient als regensichere Bühne für große Gefühle, feinen Humor und mitreißende Shows.
Das Programm ab 1. Juli ist bunt
In der Musik wird Italien groß geschrieben: Aldo Celentano (15., 16. 7.) lässt mit einer grandiosen Musikshow – ein breiter Mix aus Kult-Italo-Hits – den Rosengarten beben.
Der neue Sinatra
Eine Premiere feiert Tom Gaebel (9. 7.), er bringt mit Retro-Charme und brillanter Stimme seine bejubelte Hommage an Frank Sinatra zum ersten Mal nach Linz.
„Österreich pur“: Die Band Wir4 (22. 7.) – Harald Fendrich, Gary Lux, Ulli Bäer und Harry Stampfer – entstaubt alte Austropop-Schätze. Katharina Straßer (28. 7.) präsentiert eine fulminante Tribute-Show.
Auch die Kabarettisten zeigen im Rosengarten Muskeln
Humor mit Herzfeuer lassen die Kernölamazonen (6. 7.) mit ihrem Programm „20 Jahre Liebe & Kernöl“ aufleuchten. Thomas Mraz (7. 7.) sorgt erstmals in Linz für einen Humor-Ausbruch: Selbstironisch nimmt er den ganz normalen Alltagswahnsinn auseinander.
Bernhard Murg & Stefano Bernardin (14. 7.) sind bekannt für beste Situationskomik. Herbert Steinböck & die 3 BariTöne (30. 7.) lassen Charme, Witz und musikalische Klasse aufeinandertreffen. Highlight: „Flotter 4er“ (23. 7.) mit Theresia Heiger, Michelle Härle, Reinhard Nowak und Andreas Steppan. Die prickelnde Sommerkomödie dreht sich um Verführung, Verwirrung und das ewige Spiel der Geschlechter.
Dazu gibt es im Rosengarten einen Panoramablick über Linz, Rosenduft und einen Sommerspritzer – der perfekte Abend! Rasch Tickets sichern!
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