„Baywatch“-Star Chokachi zeigt mit 58 Mega-Sixpack

Comeback im „Baywatch“-Reboot

Fans dürfen sich freuen: Chokachi wird seine Kultrolle Cody Madison im neuen „Baywatch“-Format erneut übernehmen – fast 30 Jahre nach seinem letzten Auftritt. Laut ersten Informationen spielt seine Figur heute den Betreiber einer Strandbar namens „The Shoreline“, bleibt aber weiterhin eng mit dem Rettungsschwimmer-Team verbunden.