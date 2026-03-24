„Baywatch“-Star Chokachi zeigt mit 58 Mega-Sixpack

„Baywatch“-Liebling David Chokachi beweist eindrucksvoll, dass er auch mit 58 Jahren noch in absoluter Bestform ist. Bei einer morgendlichen Paddleboard-Session in Malibu zeigte sich der Schauspieler durchtrainiert wie zu seinen besten Zeiten – nur wenige Tage nach dem Start der Dreharbeiten zum neuen „Baywatch“-Reboot.
Mit nacktem Oberkörper und mit sichtbar definierten Bauchmuskeln wurde Chokachi am Sonntag (22. März) beim Wellenreiten auf seinem Paddleboard gesichtet. Der Serienstar, der in den 90ern als Rettungsschwimmer Cody Madison bekannt wurde, scheint bestens vorbereitet für seine Rückkehr vor die Kamera.
Comeback im „Baywatch“-Reboot
Fans dürfen sich freuen: Chokachi wird seine Kultrolle Cody Madison im neuen „Baywatch“-Format erneut übernehmen – fast 30 Jahre nach seinem letzten Auftritt. Laut ersten Informationen spielt seine Figur heute den Betreiber einer Strandbar namens „The Shoreline“, bleibt aber weiterhin eng mit dem Rettungsschwimmer-Team verbunden.
Mentor für die neue Generation
Im Reboot wird Cody nicht nur als erfahrener Lifeguard auftreten, sondern auch als Mentor für die jüngere Generation. Seine Rolle verbindet Nostalgie mit frischem Storytelling und soll eine Brücke zwischen den Originalstars und den neuen Gesichtern der Serie schlagen.
Dreharbeiten starten in Kürze
Während jüngere Cast-Mitglieder bereits bei ersten Szenen in den ikonischen roten Badeanzügen gesichtet wurden, zeigt sich Chokachi aktuell noch privat am Strand – allerdings in einer Form, die problemlos mit den Newcomern mithalten kann.
Mit seiner beeindruckenden Fitness und der Rückkehr zu „Baywatch“ sorgt David Chokachi schon vor Drehstart für Aufmerksamkeit. Das Comeback verspricht nicht nur Nostalgie, sondern auch echte Star-Power am Strand von Malibu.
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