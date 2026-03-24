Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Comeback in Bestform!

„Baywatch“-Star Chokachi zeigt mit 58 Mega-Sixpack

Society International
24.03.2026 17:00
„Baywatch“-Star David Chokachi (58) topfit: Muskel-Show beim Paddleboarding in Malibu
„Baywatch“-Star David Chokachi (58) topfit: Muskel-Show beim Paddleboarding in Malibu(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

 „Baywatch“-Liebling David Chokachi beweist eindrucksvoll, dass er auch mit 58 Jahren noch in absoluter Bestform ist. Bei einer morgendlichen Paddleboard-Session in Malibu zeigte sich der Schauspieler durchtrainiert wie zu seinen besten Zeiten – nur wenige Tage nach dem Start der Dreharbeiten zum neuen „Baywatch“-Reboot.

0 Kommentare

Mit nacktem Oberkörper und mit sichtbar definierten Bauchmuskeln wurde Chokachi am Sonntag (22. März) beim Wellenreiten auf seinem Paddleboard gesichtet. Der Serienstar, der in den 90ern als Rettungsschwimmer Cody Madison bekannt wurde, scheint bestens vorbereitet für seine Rückkehr vor die Kamera.

Comeback im „Baywatch“-Reboot
Fans dürfen sich freuen: Chokachi wird seine Kultrolle Cody Madison im neuen „Baywatch“-Format erneut übernehmen – fast 30 Jahre nach seinem letzten Auftritt. Laut ersten Informationen spielt seine Figur heute den Betreiber einer Strandbar namens „The Shoreline“, bleibt aber weiterhin eng mit dem Rettungsschwimmer-Team verbunden.

David Chokachi beim Paddelboarden
David Chokachi beim Paddelboarden(Bild: PPS/www.PPS.at)
Der Schauspieler zeigt sich am Strand enorm fit und durchtrainiert.
Der Schauspieler zeigt sich am Strand enorm fit und durchtrainiert.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Mentor für die neue Generation
Im Reboot wird Cody nicht nur als erfahrener Lifeguard auftreten, sondern auch als Mentor für die jüngere Generation. Seine Rolle verbindet Nostalgie mit frischem Storytelling und soll eine Brücke zwischen den Originalstars und den neuen Gesichtern der Serie schlagen.

Während die jüngeren Kollegen schon fleißig drehen ...
Während die jüngeren Kollegen schon fleißig drehen ...(Bild: PPS/www.PPS.at)
... bereitet sich der „alte“ Haudegen noch gewissenhaft ...
... bereitet sich der „alte“ Haudegen noch gewissenhaft ...(Bild: PPS/www.PPS.at)
... auf sein Comeback bei „Baywatch“ vor.
... auf sein Comeback bei „Baywatch“ vor.(Bild: PPS/www.PPS.at)
David Chokachi spielte die Rolle des Cody Madison in „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von ...
David Chokachi spielte die Rolle des Cody Madison in „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ von 1995 bis 1999.(Bild: APA-Images / mptv / MPTV.net)

Dreharbeiten starten in Kürze
Während jüngere Cast-Mitglieder bereits bei ersten Szenen in den ikonischen roten Badeanzügen gesichtet wurden, zeigt sich Chokachi aktuell noch privat am Strand – allerdings in einer Form, die problemlos mit den Newcomern mithalten kann.

Lesen Sie auch:
Dunne bei ihrem ersten Einsatz am Set der neuen „Baywatch“-Serie
Kultserie wieder da!
Die neue „Baywatch“-Granate: Wer ist Livvy Dunne?
20.03.2026
„Größter Fehler“
Diese Beauty-OP bereut Brooks Nader bis heute!
23.03.2026

Mit seiner beeindruckenden Fitness und der Rückkehr zu „Baywatch“ sorgt David Chokachi schon vor Drehstart für Aufmerksamkeit. Das Comeback verspricht nicht nur Nostalgie, sondern auch echte Star-Power am Strand von Malibu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
131.793 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
111.251 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
107.156 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3071 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1033 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Society International
Comeback in Bestform!
„Baywatch“-Star Chokachi zeigt mit 58 Mega-Sixpack
Trauer um TV-Star
Dating-Expertin Mel Schilling mit 54 verstorben
Im Alter von 91 Jahren
Italienischer Liedermacher Gino Paoli gestorben
Drittes Kind unterwegs
Sienna Miller: Schwanger sein mit 44 „leichter“
Plakate aufgetaucht
Spekulation um mögliches Comeback von Céline Dion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf