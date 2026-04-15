Herzogin Meghan macht Australien-Looks zu Geld

Wer sich einen von Meghans bisherigen Australien-Looks leisten will, der muss allerdings selbst über ein prall gefülltes Börsel verfügen, wie ein Blick auf die Kaufempfehlungen auf OneOff beweisen. So umarmte die Herzogin von Sussex am Dienstag in einem 1250 Dollar (1017 Euro) teuren Kleid von Designerin Karen Gee in einem Kinderkrankenhaus junge Patientinnen. Und schützte das „Priscilla“-Dress im maritimen Stil später beim Aushelfen in der Küche eines Frauenhauses immerhin mit einer Schürze vor dem Bekleckert werden.