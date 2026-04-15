Herzogin Meghan macht Australien-Looks zu Geld

Bei ihrer Australien-Reise präsentieren sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in bester royaler Manier. In Wahrheit spült ihre Reise nach Down Under aber ordentlich Geld in das Börsel der Sussexes. Nicht zuletzt dann, wenn Fans die kostspieligen Looks von Meghan nachshoppen ...
Denn Meghan präsentiert sich zwar gerne als großherzige Royal, in Wahrheit ist die ehemalige „Suits“-Schauspielerin aber eine findige Geschäftsfrau. Und deshalb macht sie ihre Australien-Looks auch umgehend zu Geld.
Meghan-Looks sind keine Schnäppchen
Wie das geht? Meghan ist seit einiger Zeit Investorin der Mode-Webseite OneOff, auf der die High-Fashion-Looks der Promis präsentiert werden – Link zum dazugehörigen Shop inklusive! Wenn sich ein Fan also einen der Luxus-Stücke von Meghan leistet, dann zeigt sich das auch am Bankkonto der 44-Jährigen, berichtet die „Daily Mail“.
Wer sich einen von Meghans bisherigen Australien-Looks leisten will, der muss allerdings selbst über ein prall gefülltes Börsel verfügen, wie ein Blick auf die Kaufempfehlungen auf OneOff beweisen. So umarmte die Herzogin von Sussex am Dienstag in einem 1250 Dollar (1017 Euro) teuren Kleid von Designerin Karen Gee in einem Kinderkrankenhaus junge Patientinnen. Und schützte das „Priscilla“-Dress im maritimen Stil später beim Aushelfen in der Küche eines Frauenhauses immerhin mit einer Schürze vor dem Bekleckert werden.
Dazu kombinierte sie Ohrringe, die es um 780 Dollar (662 Euro) zu kaufen gibt, und edle Dior-Pumps, die mittlerweile nur noch im Secondhandshop erhältlich sind, die aber neuwertig einmal 950 Dollar (805 Euro) kosteten.
Keine Empfehlung für Dianas Uhr
Nur zwei Stücke ihres Looks lässt Meghan geflissentlich aus: das Tiffany-Armband und die Cartier-Uhr, die einst der verstorbenen Prinzessin Diana gehört hat.
Beim Besuch des Australian National Veterans Arts Museum war Meghans Look übrigens ähnlich exquisit wie ihr erstes Outfit des Tages. Zur 1000-Dollar-Bomberjacke trug sie einen passenden Rock um 890 Dollar. Beide Stücke stammten vom Label St. Agni und kosten zusammen umgerechnet rund 1600 Euro.
Das Top von PJ Femme ist mit 220 Dollar (186 Euro) auch kein Schnäppchen, ebenso wenig wie die Pumps von Aquazzura. Das Modell, das Meghan trug, gibt es zwar nicht mehr am Markt, ein ähnliches Modell der Marke ist aktuell aber um 730 Dollar (625 Euro) zu haben.
Herzogin will Anerkennung für Designer
In einer Pressemitteilung erklärten die OnOff-Chefs übrigens, dass Meghan unbedingt Teil ihrer Plattform sein wollte, weil sie die nötige weltweite Reichweite habe und sicherstellen wollte, dass die richtigen Designer die gebührende Anerkennung bekommen.
Neben Meghans Mode-Marketing sorgen die Sussexes aber noch mit geschäftlichen Auftritten dafür, dass sich die Australien-Reise auch finanziell lohnt. So nahm Prinz Harry am Mittwoch an einer Konferenz für metnale Gesundheit teil, für die die Teilnehmer jeweils umgerechnet 600 Euro bezahlen mussten.
„Einzigartiges Mädelswochenende“ mit Meghan
Und Meghans Teilnahme an einem „einzigartigen Mädelswochenende“ im Intercontinental Coogee Beach Hotel dürfte sich für die Exil-Royals auch lohnen. Denn für einen Preis von 1600 Euro pro Teilnehmerin werden Yoga, Klangtherapie und Dinners sowie ein Discoabend angeboten. Für eine „VIP-Erfahrung“ müssen Teilnehmerinnen noch mehr Geld hinlegen – dafür bekommen sie ein Foto mit Meghan am Gruppentisch und ein Sackerl mit Geschenken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.