Harry und Meghan wandeln auf Lady Dianas Spuren

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in Australien gelandet – und wurden bei ihrer Ankunft in Down Under frenetisch gefeiert. Zum Auftakt ihres mehrtägigen Besuchs schauten die Sussexes in einem Kinderkrankenhaus vorbei. Und wandelten damit auf den Spuren von Harrys verstorbener Mutter, Prinzessin Diana.
Der erste Termin nach der Landung in Melbourne führte Prinz Harry und Herzogin Meghan in das Royal Children‘s Hospital. Ein Besuch, der von den Sussexes wohl bewusst gewählt wurde. Denn auch Harrys Mama, Prinzessin Diana, war hier im Jahr 1985 zu Gast.
Selfies und Jubel
Das Herzogpaar wurde bei seiner Ankunft im Spital jedenfalls unter großem Jubel willkommen geheißen. Hunderte Patienten, deren Angehörige und das Krankenhauspersonal hatte sich versammelt, um einen Blick auf Harry und Meghan zu erhaschen.
Und so manch einer hatte auch das Glück, ein Selfie mit Meghan und Harry zu bekommen. Für die jüngsten Patienten und Patientinnen des Kinderkrankenhauses nahmen sich die beiden aber die meiste Zeit, um zu plaudern und zu scherzen.
Sussexes sorgten für strahlende Gesichter
Auf die Frage, worauf er sich bei seinem Besuch am meisten freue, antwortete Harry laut „People“-Magazin schließlich: „Auf alles!“
Meghan, die immer wieder Prinz Harrys Hand ergriff, zeigte an diesem Tag ihr strahlendstes Lächeln. Sie trug ein marineblaues, ärmelloses Kleid mit goldenen Knöpfen, das von der australischen Designerin Karen Gee stammt, und kombinierte den Look mit passenden High Heels von Dior.
Der Besuch der Sussexes war aber nicht nur für die jungen Patientinnen und Patienten des Royal Children‘s Hospital in Melbourne etwas ganz Besonderes. Auch die Vorstandsvorsitzende des Spitals, Professor Christine Kilpatrick, freute sich über die royalen Gäste: „Schauen Sie sich um, und Sie sehen die Menschenmassen, das Lächeln auf ihren Gesichtern und was es ihnen bedeutet. Alle sind überglücklich“, schwärmte sie im Gespräch mit dem „People“-Magazin. „Man kann den Stimmungsaufhellungseffekt nicht messen, aber er ist spürbar.“
Meghan kochte in Frauenhaus auf
Nach dem Termin im Kinderspital ging es für Meghan zu einem Solo-Besuch in einem Frauenhaus weiter. Im McAuley-Obdachlosenzentrum im Westen Melbournes packte die Herzogin von Sussex schließlich selbst mit an und servierte den dort lebenden Frauen das Mittagessen. Ein Herzensthema für Meghan, die schon in der Vergangenheit Fraueneinrichtungen in Vancouver, Los Angeles, Bristol und Düsseldorf besucht hatte.
„Es ist sehr erfreulich, dass dem Thema Obdachlosigkeit und häuslicher Gewalt Aufmerksamkeit geschenkt wird, und sie wird diese Aufmerksamkeit auf diese Einrichtung lenken. Das ist gut“, sagte Jocelyn Bignold, Geschäftsführerin des McAuley-Zentrums laut „Daily Mail“. „Die Frauen freuen sich sehr, sie zu sehen und kennenzulernen. Sie sind aber auch ein bisschen nervös.“
Außerdem würden einige Bewohnerinnen des Zentrums Meghans Netflix-Show „With Love, Meghan“ kennen und sich daher noch mehr darauf freuen, mit der 44-Jährigen kochen zu dürfen.
Meghan zu Gast bei „einzigartigem Mädelswochenende“
Das Herzogspaar von Sussex ist noch bis Freitag in Australien. Der Besuch ist eine private Reise des Paares, das 2020 im Zuge des „Megxit“ seine royalen Pflichten zurückgelegt hatte. Neben Melbourne werden Harry und Meghan auch Sydney besuchen, der Prinz will zudem einen Abstecher nach Canberra machen. Im Fokus von Harrys und Meghans Reise sollen laut „Guardian“ psychische Gesundheit, gemeinschaftliche Resilienz sowie die Unterstützung von Veteranen und deren Familien stehen.
Harry soll auf einer Konferenz zu psychischer Gesundheit eine Rede halten, für die Teilnehmer jeweils umgerechnet rund 600 Euro bezahlen müssen. Meghan tritt zudem als Rednerin bei dem dreitägigen Frauenevent „Her Best Life“ auf, ein nach Angaben der Organisatoren in Sydney „einzigartiges Mädelswochenende“ im Intercontinental Coogee Beach Hotel.
Für einen stolzen Preis von 1600 Euro werden Yoga, Klangtherapie und Dinners sowie ein Discoabend angeboten. Für eine „VIP-Erfahrung“ müssen Teilnehmerinnen noch mehr Geld hinlegen – dafür bekommen sie ein Foto mit Meghan am Gruppentisch und ein Sackerl mit Geschenken.
Besuch nicht unumstritten
Der Besuch von Harry und Meghan ist im Land nicht unumstritten. Die Oppositionsführerin des Bundesstaates Victoria, Jess Wilson, kritisierte die Verwendung von Steuergeldern für Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Paares. Bei ihrem ersten gemeinsamen Australien-Besuch 2018 hatte das Paar scharenweise Fans angelockt. Die damalige Reise hatte Harry und Meghan auch nach Neuseeland und auf mehrere Pazifikinseln geführt.
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