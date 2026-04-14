Harry und Meghan wandeln auf Lady Dianas Spuren

Der Besuch der Sussexes war aber nicht nur für die jungen Patientinnen und Patienten des Royal Children‘s Hospital in Melbourne etwas ganz Besonderes. Auch die Vorstandsvorsitzende des Spitals, Professor Christine Kilpatrick, freute sich über die royalen Gäste: „Schauen Sie sich um, und Sie sehen die Menschenmassen, das Lächeln auf ihren Gesichtern und was es ihnen bedeutet. Alle sind überglücklich“, schwärmte sie im Gespräch mit dem „People“-Magazin. „Man kann den Stimmungsaufhellungseffekt nicht messen, aber er ist spürbar.“