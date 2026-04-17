Lochau: 58-jährige Lenkerin bei Unfall verletzt



Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Lochau. Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin bog von der Alberlochstraße nach rechts auf die L1 ein. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zur seitlichen Kollision mit dem Wagen einer 58-Jährigen, die auf der L1 in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs war.