Lochau: 58-jährige Lenkerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag krachten in Lochau (Vorarlberg) zwei Pkw im Kreuzungsbereich der L1 mit der Alberlochstraße ineinander. Eine Lenkerin zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, an beiden Autos entstand Totalschaden. Ihre zwei Enkelkinder an Bord blieben glücklicherweise unversehrt.
Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Lochau. Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin bog von der Alberlochstraße nach rechts auf die L1 ein. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zur seitlichen Kollision mit dem Wagen einer 58-Jährigen, die auf der L1 in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs war.
Totalschaden an beiden Autos
Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten bei einem der Fahrzeuge die Front- sowie die Seitenairbags aus. Die 58-jährige Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und suchte nach der Erstversorgung später eigenständig das LKH Bregenz auf.
Ihre beiden Enkelkinder auf der Rückbank kamen ebenso wie die 41-jährige Unfallgegnerin mit dem Schrecken davon. Deren Beifahrerin verspürte leichte Schmerzen im Ellbogen, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Neben der Polizei standen die Feuerwehr Lochau und das Landesstraßenbauamt im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.