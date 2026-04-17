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Enkel an Bord

Lochau: 58-jährige Lenkerin bei Unfall verletzt

Vorarlberg
17.04.2026 08:34
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Donnerstagnachmittag krachten in Lochau (Vorarlberg) zwei Pkw im Kreuzungsbereich der L1 mit der Alberlochstraße ineinander. Eine Lenkerin zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, an beiden Autos entstand Totalschaden. Ihre zwei Enkelkinder an Bord blieben glücklicherweise unversehrt.

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Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Lochau. Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin bog von der Alberlochstraße nach rechts auf die L1 ein. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zur seitlichen Kollision mit dem Wagen einer 58-Jährigen, die auf der L1 in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs war.

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Totalschaden an beiden Autos
Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten bei einem der Fahrzeuge die Front- sowie die Seitenairbags aus. Die 58-jährige Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und suchte nach der Erstversorgung später eigenständig das LKH Bregenz auf.

Ihre beiden Enkelkinder auf der Rückbank kamen ebenso wie die 41-jährige Unfallgegnerin mit dem Schrecken davon. Deren Beifahrerin verspürte leichte Schmerzen im Ellbogen, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Neben der Polizei standen die Feuerwehr Lochau und das Landesstraßenbauamt im Einsatz.

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