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Wut und Frust nach Aus

Real-Coach: „Der Schiri hat das Spiel zerstört“

Champions League
16.04.2026 06:57
Die Gelb-Rote Karte gegen Reals Camavinga erhitzt die Gemüter.
Die Gelb-Rote Karte gegen Reals Camavinga erhitzt die Gemüter.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
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Von krone Sport

Real Madrid ist raus und die Wut ist riesig! Nach dem spektakulären 3:4 gegen den FC Bayern macht Trainer Álvaro Arbeloa vor allem den Schiedsrichter verantwortlich. „Der Schiedsrichter hat das Spiel zerstört. Eine Rote Karte, die niemand versteht. Es war ein ausgeglichenes Spiel, und das hat es dann entschieden“, so der Real-Coach.

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Nach einem Spektakel gegen Real Madrid steht der FC Bayern im Halbfinale der Champions League. Mit Toren von Luis Diaz und Michael Olise in der 89. und 94. Minute gewannen die Münchner 4:3 (2:3). Das Hinspiel hatten Konrad Laimer und sein Team vor einer Woche mit 2:1 gewonnen.

Am Ende kippte das Spiel, und eine Szene sorgte für großen Aufruhr. In der 88. Minute sah Eduardo Camavinga nach einem Ballwegschlagen die Gelb-Rote Karte und musste vom Platz.

„Schiedsrichter hat das Spiel zerstört“
Für Real-Coach Arbeloa eine klare Fehlentscheidung. „Der Schiedsrichter hat ein sehr schönes, sehr ausgeglichenes Spiel auf dem Höhepunkt zerstört!“ Eine Rote Karte, die niemand versteht. Es war ein ausgeglichenes Spiel, und das hat es dann entschieden.“

Aufregung bei Real-Coach Arbeloa
Aufregung bei Real-Coach Arbeloa(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

Erst nach einem kurzen Moment realisierte Schiri Slavko Vinčić beim Zücken der zweiten Gelben Karte, dass Camavinga bereits zuvor Gelb gesehen hatte.

„Er hatte es nicht auf dem Schirm“, rief Experte und Ex-Real-Star Sami Khedira bei DAZN mehrfach ins Mikrofon und schimpfte: „Es darf nicht der Fall sein, dass ein Schiedsrichter dieses Spiel so beeinflusst und eventuell auch entscheidet.“

Camavinga flog vom Platz.
Camavinga flog vom Platz.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Nach der Partie analysiert Khedira die Aktion etwas sachlicher, bleibt aber im Grunde bei seiner Einschätzung. „Er hat ein gutes Spiel gemacht, er gehört zu den Besten“, begann er über Vincic. „Aber in dem Fall musst du dir 100-prozentig sicher sein, wenn du die Gelbe gibst.“

Arbeloa: „Das ist doch klar, man kann einen Spieler für so etwas nicht vom Platz stellen. Der Schiedsrichter wusste nicht einmal, dass er eine Karte hatte.“

Wut nach Abpfiff: „Es ist besser, wenn ich heute nicht rede“
Direkt nach dem Schlusspfiff stürmten auch mehrere Spieler von Real auf Schiedsrichter Slavko Vincic zu. Doppel-Torschütze Arda Güler sah dabei sogar noch die Rote Karte. Antonio Rüdiger wollte sich danach nicht äußern. „Es ist besser, wenn ich heute nicht rede.“

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In Überzahl nutzten die Münchner ihre Chance gnadenlos. Luis Diaz und Michael Olise fixierten den Einzug ins Halbfinale.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Saison droht ohne Titel
Für Real Madrid könnte die Saison nun titellos enden. In der Liga liegt man neun Punkte hinter dem FC Barcelona zurück, wobei nur noch sieben Spiele zu absolvieren sind. Arbeloa bleibt dennoch ruhig: „Wir müssen die Saison analysieren und dann weitermachen.“

Und zu seiner eigenen Zukunft sagt er: „Darum kümmere ich mich nicht besonders, sondern um die Spieler und die Fans.“

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