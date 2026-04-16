Real-Coach: „Der Schiri hat das Spiel zerstört“

Wut nach Abpfiff: „Es ist besser, wenn ich heute nicht rede“

Direkt nach dem Schlusspfiff stürmten auch mehrere Spieler von Real auf Schiedsrichter Slavko Vincic zu. Doppel-Torschütze Arda Güler sah dabei sogar noch die Rote Karte. Antonio Rüdiger wollte sich danach nicht äußern. „Es ist besser, wenn ich heute nicht rede.“