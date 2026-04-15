Bayern München gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

Bayern „noch nicht durch“

Bayerns Sportvorstand Max Eberl verortete eine „kontrollierte Euphorie“. Und das sei auch gut so. „Wir sollen die Euphorie mitnehmen, weil wir wissen, was wir geleistet haben. Und trotzdem wissen wir, was für ein großer Gegner auf uns trifft“, betonte Eberl. „Wir haben eine gute Ausgangslage. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht durch sind.“ Ein Remis würde reichen. Verloren haben die Münchner nur zwei ihrer bisher 45 Saisonpartien – im November in der CL bei Arsenal (1:3) und im Jänner in der Liga gegen Augsburg (1:2).