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Bayern München gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

Champions League
15.04.2026 05:09
Kylian Mbappe und Konrad Laimer treffen heute erneut aufeinander.
Kylian Mbappe und Konrad Laimer treffen heute erneut aufeinander.(Bild: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Runde zwei im Champions-League-Viertelfinale: Real Madrid muss heute bei Bayern München eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Bayern will sich in seiner beeindruckenden Saison nicht bremsen lassen. Der deutsche Meister geht als Favorit ins Viertelfinal-Rückspiel gegen Real. Konrad Laimer und seine Kollegen sind 15 Pflichtspiele unbesiegt. Reals David Alaba dürfte gegen sein Ex-Team auf der Bank Platz nehmen. 

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Real hat drei Partien in Folge nicht gewonnen, der Haussegen hängt wieder einmal schief. Die Bayern, die in der deutschen Bundesliga bereits fünf Runden vor Schluss mit 105 Treffern einen neuen Torrekord markiert haben, sind dennoch gewarnt. „Wir kennen Real Madrid. Da ist es völlig egal, wie sie in Form sind. Wenn Champions League ist, dann performen sie“, sagte Mittelfeldmann Joshua Kimmich über den Rekordgewinner der Königsklasse.

Bayern „noch nicht durch“
Bayerns Sportvorstand Max Eberl verortete eine „kontrollierte Euphorie“. Und das sei auch gut so. „Wir sollen die Euphorie mitnehmen, weil wir wissen, was wir geleistet haben. Und trotzdem wissen wir, was für ein großer Gegner auf uns trifft“, betonte Eberl. „Wir haben eine gute Ausgangslage. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht durch sind.“ Ein Remis würde reichen. Verloren haben die Münchner nur zwei ihrer bisher 45 Saisonpartien – im November in der CL bei Arsenal (1:3) und im Jänner in der Liga gegen Augsburg (1:2).

Kylian Mbappe ist wieder fit.
Kylian Mbappe ist wieder fit.(Bild: AP)

Mbappe nach Kopfwunde fit
Die Hoffnungen der „Königlichen“ ruhen auch auf dem Hinspiel-Torschützen Kylian Mbappe. Der Franzose hatte sich am Freitag im Ligaspiel gegen Girona (1:1) eine blutende Kopfwunde zugezogen, stand am Montag mit einem großen Pflaster über der genähten rechten Augenbraue aber bereits wieder auf dem Trainingsplatz. Neben dem verletzten Goalie Thibaut Courtois fehlt unter anderem Mittelfeldmann Aurelien Tchouameni wegen einer Gelbsperre.

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