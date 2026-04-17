Unfall auf der S37: Einfallstraße war gesperrt

Auf der Schnellstraße zwischen St. Veit und Maria Saal war es Freitagfrüh zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße war gesperrt. Eine Lenkerin wurde verletzt.
Drei Feuerwehren – St. Veit, Maria Saal und St. Donat -, Polizei und medizinische Profis wie Notarzt und Helikopterteam standen nach dem Unfall auf der S37 im Einsatz.
In Fahrtrichtung Klagenfurt war eine Autolenkerin aus der Steiermark nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. „Ihr Wagen fuhr sieben, acht Meter über die Böschung, prallte gegen einen Baum, der dabei abgerissen wurde“, so Jürgen Sampl, der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit bei der FF St. Veit an der Glan. Die Einsatzmeldung hatte gelautet: eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall lautete, doch Ersthelfer hatten der Verletzten bereits aus dem Wagen helfen können. „Das Helikopterteam konnte wieder zurückfliegen, die Rettung brachte die Verletzte ins Krankenhaus.“
Da beim Umfall die Ölwanne des Autos aufgerissen worden war, mussten die Feuerwehrleute Betriebsmittel binden.
Auf der Schnellstraße herrscht morgens stets großes Verkehrsaufkommen, pendeln doch viele Kärntnerinnen und Kärntner nach Klagenfurt zur Arbeit; ein Umstand, der immer wieder für Unfälle sorgt.
Erst am Donnerstag war die Schnellstraße gesperrt gewesen, weil ein Lkw-Lenker einen medizinischen Notfall erlitten hatte und reanimiert werden musste.
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