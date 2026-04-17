Unfall auf der S37: Einfallstraße war gesperrt

In Fahrtrichtung Klagenfurt war eine Autolenkerin aus der Steiermark nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. „Ihr Wagen fuhr sieben, acht Meter über die Böschung, prallte gegen einen Baum, der dabei abgerissen wurde“, so Jürgen Sampl, der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit bei der FF St. Veit an der Glan. Die Einsatzmeldung hatte gelautet: eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall lautete, doch Ersthelfer hatten der Verletzten bereits aus dem Wagen helfen können. „Das Helikopterteam konnte wieder zurückfliegen, die Rettung brachte die Verletzte ins Krankenhaus.“