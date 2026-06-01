Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betriebskostencheck

Schutz gegen „sehr fantasievolle“ Abrechnungen

Kärnten
01.06.2026 16:00
Mietern dürfen nicht alle Kosten weiterverrechnet werden. Die AK prüft Fälle.
Mietern dürfen nicht alle Kosten weiterverrechnet werden. Die AK prüft Fälle.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Im Vorjahr wurden beim Betriebskostencheck der Kärntner Arbeiterkammer – in Kooperation mit dem Land Kärnten – 813 Wohnanlagen überprüft. Meist gab es Einsicht seitens der Vermieter, manche waren Fall fürs Gericht.

0 Kommentare

Schon zum 13. Mal finden heuer die Aktionstage zum Betriebskostencheck der Kärntner Arbeiterkammer (AK) statt. Von 1. Juni bis 31. Juli können Mieter ihre Betriebskosten überprüfen lassen.

„Die Arbeiterkammer macht das natürlich das ganze Jahr, aber jetzt legen wir einen besonderen Fokus darauf“, betont AK-Präsident Günther Goach. „Denn die Haushaltskassen werden immer knapper, die Wohnkosten machen bei manchen schon zwei Drittel des Einkommens aus.“ So wurden im Vorjahr 813 Wohnanlagen geprüft, rund 3100 Mieter beraten. In einem Fall wurden insgesamt 18.000 Euro an Gutschriften für Mieter herausgeholt.

Das AK-Team mit Präsident Günther Goach (2. v. l.) & LH-Vize Gaby Schaunig (3. v.l.).
Das AK-Team mit Präsident Günther Goach (2. v. l.) & LH-Vize Gaby Schaunig (3. v.l.).(Bild: Felix Justich)

In den meisten Fällen reicht das zur Verfügung gestellte Einspruchsschreiben, das an den Vermieter geschickt wird. „Bei 82 Anlagen war aber eine direkte Intervention der Arbeiterkammer notwendig, weil die Vermieter nicht einsichtig waren“, so Goach. „Acht Fälle sind sogar noch vor Gericht anhängig.“

Abrechnungen: Von „sehr fantasievoll“ bis „richtig“
Und der Betriebskostencheck, der zusammen mit dem Land durchgeführt wird, zeigt auch schon Wirkung. „Es geht hier um Prävention und man sieht klar: Die Abrechnungen werden besser“, betont Landesvize Gaby Schaunig, die drei Kategorien für die eingereichten Abrechnungen nennt: „Da gibt es einmal die Fehler, bei denen der Vermieter einfach nicht weiß, dass er sie macht. Dann gibt es oft richtige Abrechnungen und der Mieter hat Gewissheit, dass alles passt.“

Und die letzte Kategorie? „Da handelt es sich um teils, sagen wir, sehr fantasievolle Abrechnungen“, so Schaunig. „Aber deren Anteil ist gering, wird immer kleiner.“ AK-Betriebskosten-Experte Michael Tschamer kennt solche Beispiele aus erster Hand: „In einem Fall wurden sogenannte Zählermieten verlangt, obwohl es da eine höchstgerichtliche Entscheidung dagegen gibt. Dann wurden Mieter Servicekosten für die Heizkostenabrechnung doppelt verrechnet.“

Und dann gab es einen besonderen Fall, der eindeutig in die Kategorie „sehr fantasievoll“ fällt. „Eine Anfrage kam wegen besonders hoher Versicherungskosten. Da hatte der Vermieter im Erdgeschoss eine Fabrikshalle“, erklärt Tschamer. „Aber in der Versicherung war nicht bloß diese drin. Sondern auch noch das Boot und ein Sportauto des Vermieters.“

So geht's

Anfragen und Terminvereinbarungen zum Betriebskostencheck von 1. Juni bis 31. Juli per E-Mail an bkcheck@akktn.at oder unter 050 477-6000. Alle Informationen: www.kaernten.arbeiterkammer.at/wohnen. Dort können die Unterlagen direkt hochgeladen werden.

Diese Serie ist eine Initiative der Arbeiterkammer Kärnten, des Landes Kärnten und der „Kärntner Krone“ – unter der Wahrung der vollen redaktionellen Unabhängigkeit.

Leistbares Wohnen: Änderung bei Widmungen 
Auch abseits des Betriebskostenchecks will die Arbeiterkammer Schritte setzen. „Der öffentliche Wohnbau bietet die günstigsten Mieten, macht Wohnen in Kärnten leistbar“, betont der AK-Präsident. „Daher fordern wir bei Neuwidmungen von Bauflächen, dass 30 Prozent für sozialen Wohnbau reserviert werden.“ Wenn die Flächen von der öffentlichen Hand kommen, soll der Anteil sogar auf 50 Prozent ansteigen. Zusätzlich fordert die AK, befristete Mietverträge privaten Anbietern zu verbieten und eine Zweckwidmung für Wohnbauförderungsmittel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
01.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
122.063 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
96.018 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
90.338 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2089 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
846 mal kommentiert
Archivbild
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
739 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Kärnten
Betriebskostencheck
Schutz gegen „sehr fantasievolle“ Abrechnungen
„Diva“ und „Macho“
300 Weinflaschen in Wörthersee-Bucht versenkt
Am Wörthersee
Streetdance bringt Kärnten 45.000 Nächtigungen
Tierischer Einsatz
Feuerwehren retten Kalb aus schwierigem Gelände
„Krone“-Wunschkonzert
Die größten Rockbands der Welt kommen zu uns
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf