Brooklyn und Nicola im Gespräch für eigene Serie

Dass es bei den Beckhams längst nicht mehr so harmonisch läuft wie auf alten Familienfotos, das ist wohl schon länger keine Spekulation mehr. Doch nun bekommt die Geschichte neuen Zündstoff. Denn rund um Brooklyn Beckham und Nicola Peltz machen Berichte die Runde, wonach das Paar an einer eigenen Doku mit dem Streaming-Dienst „Hulu“ arbeiten soll. Im Mittelpunkt: ihr Leben, ihre Beziehung – und offenbar auch der Riss innerhalb des Beckham-Kosmos.