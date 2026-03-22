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Beckham-Abrechnung?

Brooklyn und Nicola im Gespräch für eigene Serie

Stars & Society
22.03.2026 20:00
Bekommen Brooklyn und Ehefrau Nicola nun ihre eigene Serie bei „Hulu“?
Bekommen Brooklyn und Ehefrau Nicola nun ihre eigene Serie bei „Hulu“?(Bild: AP/Willy Sanjuan)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Bei den Beckhams will einfach keine Ruhe einkehren. Während sich die Gerüchte um den Familienkrach seit Wochen halten, sorgt jetzt das nächste Kapitel für Wirbel: Brooklyn und Ehefrau Nicola sollen an einem Doku-Projekt arbeiten, in dem auch ihre Sicht auf das Verhältnis zur berühmten Familie Thema werden könnte. 

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Dass es bei den Beckhams längst nicht mehr so harmonisch läuft wie auf alten Familienfotos, das ist wohl schon länger keine Spekulation mehr. Doch nun bekommt die Geschichte neuen Zündstoff. Denn rund um Brooklyn Beckham und Nicola Peltz machen Berichte die Runde, wonach das Paar an einer eigenen Doku mit dem Streaming-Dienst „Hulu“ arbeiten soll. Im Mittelpunkt: ihr Leben, ihre Beziehung – und offenbar auch der Riss innerhalb des Beckham-Kosmos. 

Gemeinsame Bilder als Familie gab es bereits seit einiger Zeit nicht mehr ...
Gemeinsame Bilder als Familie gab es bereits seit einiger Zeit nicht mehr ...(Bild: AP/Vianney Le Caer)

Besonders brisant ist dabei nicht nur das Projekt an sich, sondern auch die mögliche Wirkung. Denn sollte das Paar tatsächlich offen über Spannungen, Enttäuschungen oder verletzte Gefühle sprechen, wäre das wohl die nächste öffentliche Belastungsprobe für den Clan rund um David und Victoria Beckham.

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Nun auch berufliche Konkurrenz?
Privat gibt es schon genügend Brennpunkte, doch mit einer Dokumentation würde auch ein beruflicher Konkurrenzkampf ausbrechen: David Beckham bekam 2023 bei „Netflix“ die Dokuserie „Beckham“, in der sein Aufstieg vom Fußballstar zur globalen Marke nachgezeichnet wird. Victoria zog 2025 mit ihrer eigenen „Netflix“-Miniserie „Victoria Beckham“ nach, die Einblicke in ihr Modebusiness und die Vorbereitung auf die Paris Fashion Week zeigt. Während seine drei jüngeren Geschwister gezeigt wurden, fehlte von Brooklyn in ihrer Serie übrigens jede Spur.  

Victoria und David hatten beide bereits ihre eigene Doku-Serie.
Victoria und David hatten beide bereits ihre eigene Doku-Serie.(Bild: Netflix)

Kleine Gesten, große Schlagzeilen
Schon zuletzt hatten auch nur kleine Gesten für große Schlagzeilen gesorgt: hier ein auffälliges Fehlen, dort eine unterkühlte Botschaft, da ein Posting mit versteckter Spitze. So auch zuletzt, als Brooklyn justament am britischen Muttertag nicht Victoria, sondern seiner Schwiegermama (verspätet zum Geburtstag) gratulierte. Offiziell schweigt die Familie zwar weitgehend, doch genau dieses Schweigen heizt die Gerüchte auch weiter an. 

Ob aus den Spekulationen tatsächlich eine große TV-Enthüllung wird, bleibt offen. Stoff für Aufsehen wäre jedenfalls genug vorhanden. Denn wenn bei einer der bekanntesten Promi-Familien der Welt plötzlich nicht mehr Glamour, sondern Distanz die Hauptrolle spielt, schaut garantiert jeder hin. 

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