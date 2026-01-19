Brooklyn Beckham geht öffentlich auf Familie los

Schwere Vorwürfe gegen Eltern

Was dann kommt, gleicht einer gnadenlosen Abrechnung. Die Spannungen sollen mit den Vorbereitungen seiner Hochzeit 2022 begonnen haben, insbesondere als seine Mutter das Design vom Brautkleid seiner Frau in letzter Minute absagte. Auch finanzielle Zwänge und Druck seitens seiner Eltern beschrieb Brooklyn: „Sie setzten mich unter Druck, auf meine Namensrechte zu verzichten, was mich und unsere zukünftigen Kinder betroffen hätte.“ Er hätte sich geweigert – und den Preis dafür bezahlt. Victoria Beckham soll das Gerücht in die Welt gesetzt haben, dass ihr Sohn unter der Kontrolle seiner Ehefrau stehen würde.