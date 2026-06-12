Klagenfurter greift mit Bosnien bei WM an

„Er war sehr ruhig und wissbegierig“

„Weil es nicht absehbar war, dass sich Bosnien überhaupt qualifiziert“, lacht Stary. „Er war damals erst 17 Jahre alt und sehr ruhig. Aber auch sehr wissbegierig. Dass bei ihm alles so aufgegangen ist, ist einfach unglaublich!“ Nach sechs Bundesliga-Einsätzen beim WAC zog er weiter in den Nachwuchs von Juventus Turin. Von dort wechselte er zu Sassuolo, wo in der Vorsaison den Aufstieg in die Serie A gelang.