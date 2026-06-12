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Beendet Kärntner Fluch

Klagenfurter greift mit Bosnien bei WM an

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 20:00
Der Klagenfurter Tarik Muharemovic (li.) traf mit Bosnien in er WM-Quali auf Österreich mit ...
Der Klagenfurter Tarik Muharemovic (li.) traf mit Bosnien in er WM-Quali auf Österreich mit Michael Gregoritsch.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Vor 44 Jahren sammelte mit Friedl Koncilia das letzte Mal ein Kärntner bei einer WM einen Einsatz. Am Freitag hat der Klagenfurter Tarik Muharemovic die Durststrecke beendet. Allerdings kickt der 23-jährige Verteidiger für Bosnien und nicht für Österreich.

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Verdammt lange ist es her! 1982 sammelte Friedl Koncilia der letzte Kärntner bei der WM in Spanien einen Einsatz. Zwar schafften es mit den Tormännern Wolfgang Knaller und Franz Wohlfahrt sowie Verteidiger Walter Kogler drei Kicker aus dem südlichsten Bundesland zur WM 1998 nach Frankreich, aufs Feld durften sie aber in keiner Partie.

Muharemovic (li.) kickt in der Serie A für Sassuolo.
Muharemovic (li.) kickt in der Serie A für Sassuolo.(Bild: AP/Tano Pecoraro)

Erste Profieinsätze beim WAC
Nun hat Tarik Muharemovic den Kärntner Fluch beendet. Einziges Manko: Der 23-Jährige läuft für Bosnien und nicht für Österreich auf. Am heutigen Freitag gibt der Innenverteidiger von Sassuolo gegen Kanada sein WM-Debüt. Das überrascht auch Ex-Profi Roman Stary, der Muharemovic bei Bundesligist WAC 2021 als Coach zu dessen Profi-Debüt verhalf.

Roman Stary verhalf Muharemovic zum Bundesliga-Debüt beim WAC.
Roman Stary verhalf Muharemovic zum Bundesliga-Debüt beim WAC.(Bild: GEPA)

„Er war sehr ruhig und wissbegierig“
„Weil es nicht absehbar war, dass sich Bosnien überhaupt qualifiziert“, lacht Stary. „Er war damals erst 17 Jahre alt und sehr ruhig. Aber auch sehr wissbegierig. Dass bei ihm alles so aufgegangen ist, ist einfach unglaublich!“ Nach sechs Bundesliga-Einsätzen beim WAC zog er weiter in den Nachwuchs von Juventus Turin. Von dort wechselte er zu Sassuolo, wo in der Vorsaison den Aufstieg in die Serie A gelang.

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„Auch Klubs aus England sollen an ihm dran sein“
Die WM bietet für Muharemovic, dem ja bereits Interesse von Inter Mailand und Ex-Klub Juventus nachgesagt wurde, eine weitere Plattform sich zu präsentieren. „Auch Klubs aus England sollen an ihm dran sein“, weiß Stary. „Aber er spielt in der Serie A, damit braucht man sich auch nicht verstecken!“

Tariks Bruder Kenan (re.) läuft für Rapid II in der 2. Liga auf.
Tariks Bruder Kenan (re.) läuft für Rapid II in der 2. Liga auf.(Bild: GEPA)

Fußballverrückte Familie
Doch Tarik ist nicht der einzige begnadete Kicker in der Familie. Sein Bruder Kenan steht im Kader bei Zweitligist Rapid II. Cousin Vahid führt das österreichische Futsal-Nationalteam als Kapitän an.

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