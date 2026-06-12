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Turnier in Stuttgart

Endstation Halbfinale! Miedler mit US-Partner out

Tennis
12.06.2026 20:47
Lucas Miedler
Lucas Miedler(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tennisprofi Lucas Miedler hat mit seinem Ersatz-Doppelpartner Vasil Kirkov aus den USA beim ATP-250-Rasenturnier in Stuttgart das Finale knapp verpasst. 

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Das Duo unterlag den Deutschen Yannick Hanfmann/Jan-Lennard Struff am Freitag nach vergebenen Matchbällen 4:6,6:3,9:11. Miedlers Standardmitspieler Alexander Erler ist für einige Wochen wegen einer Ellbogensehnenverletzung außer Gefecht gesetzt.

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