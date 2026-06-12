Fußball als Klebstoff in einem zerrissenem Land

Osims Spiel des Lebens

Einer, der sein Leben einer Mission widmete, um den grausamen Bürgerkrieg am Balkan zu beenden, war Sturm-Ikone Ivica Osim:

Den „Strauß von Zeljo“ nannten sie den Spielmacher, der 1,89 Meter groß war, aber virtuos mit dem Ball zu tänzeln wusste – „Zeljo“ war der Spitzname des FK Zeljeznicar Sarajevo, bei dem Ivica Osim einen Großteil seiner Karriere verbrachte.