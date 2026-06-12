Barca geht rechtlich gegen Real-Boss Perez vor

Barca wehrt sich gegen Anschuldigungen

Wie Barcelona in der Erklärung mitteilte, werfe man dem Real-Präsidenten wissentlich falsche Behauptungen vor, die dem Ruf des Vereins geschadet hätten. Mit dem Antrag will Barça erreichen, dass Perez die betreffenden Aussagen zurücknimmt. Perez bezeichnete den Negreira-Fall als „größten Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs“. Barcelona habe zwei Jahrzehnte lang für Negreiras Dienste bezahlt, hatte Perez unter anderem gesagt. Dadurch sei der Erzrivale regelmäßig von Schiedsrichterentscheidungen begünstigt worden und habe somit den Wettbewerb beeinflusst. Real Madrid seien dadurch zahlreiche Meisterschaften „gestohlen“ worden.