Europäer planen eigene Hormuz-Mission ohne USA

Insider: Deutschland will mitmachen

Laut einem hochrangigen deutschen Beamten will sich aber Deutschland an der Mission beteiligen und könnte sogar schon am Donnerstag zusagen. China und Indien sollen offenbar ebenfalls zu dem Treffen eingeladen sein, ob sie daran teilnehmen wollen, ist noch unklar. In den USA flatterte laut dem Bericht des „Wall Street Journals“ aber keine Einladung ins Weiße Haus.