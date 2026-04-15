US-Blockade von Hormuz: Geisterrouten florieren

Die Operation konzentriert sich auf die Straße von Hormuz, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Gastransports läuft. Laut US-Militär sind mehr als 10.000 Soldaten sowie über ein Dutzend Kriegsschiffe und zahlreiche Flugzeuge im Einsatz, um die Blockade durchzusetzen. Gleichzeitig soll zivilen Schiffen ohne Bezug zu Iran weiterhin die Passage ermöglicht werden. Der Iran selbst hatte den Seeweg laut früheren Berichten im Zuge des Kriegsverlaufs bereits stark eingeschränkt.