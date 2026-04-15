Vorbild Russland?
US-Blockade von Hormuz: Geisterrouten florieren
Es ist eine Eskalation, die den globalen Energiemarkt erschüttern könnte: Binnen weniger als 36 Stunden nach Beginn einer US-Marineoperation soll der gesamte kommerzielle Handel mit iranischen Häfen gestoppt worden sein – doch unabhängige Daten und Schiffsbewegungen zeichnen ein deutlich weniger eindeutiges Bild. Während Washington von einer vollständigen Blockade spricht, tauchen weiterhin Hinweise auf Schiffe auf, die im sensiblen Nadelöhr scheinbar „unsichtbar“ operieren.
Die Operation konzentriert sich auf die Straße von Hormuz, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Gastransports läuft. Laut US-Militär sind mehr als 10.000 Soldaten sowie über ein Dutzend Kriegsschiffe und zahlreiche Flugzeuge im Einsatz, um die Blockade durchzusetzen. Gleichzeitig soll zivilen Schiffen ohne Bezug zu Iran weiterhin die Passage ermöglicht werden. Der Iran selbst hatte den Seeweg laut früheren Berichten im Zuge des Kriegsverlaufs bereits stark eingeschränkt.
Zweifel an vollständiger Blockade
Doch die Lage bleibt unübersichtlich. Wie die „New York Times“ berichtet, zeigten Schiffsverfolgungsdaten, dass auch nach Beginn der Blockade mehrere iranisch zugeordnete Schiffe die Straße von Hormuz passiert hätten. Erst nach und nach werde klar, ob es sich um Übergangsfristen oder gezielte Umgehungen handle. In der Region seien zudem kaum bestätigte unabhängige Daten über den Schiffsverkehr verfügbar.
US-Präsident Donald Trump habe nach gescheiterten Gesprächen in Pakistan die Marine angewiesen, alle Schiffe im Bereich der Meerenge zu stoppen. In einem Interview mit dem Sender Fox erklärte er zugleich, der Konflikt stehe „sehr nahe vor dem Ende“.
Schattenlogistik auf hoher See
Besonders brisant sind indessen Hinweise auf zunehmende Tarnaktivitäten im maritimen Verkehr. Experten sprechen von „Spoofing“, also der bewussten Manipulation von Positionsdaten, sowie von sogenannten „Zombie“-Identitäten von Schiffen, die falsche Kennungen oder Routen verwenden.
„Jetzt sehen wir, dass Schiffe beginnen, sich abzuschalten oder zufällige Identitäten zu verwenden“, wird Ami Daniel, CEO eines maritimen Datenunternehmens, zitiert. Während iranische Exporte in den ersten Kriegswochen noch weitgehend stabil liefen, gebe es nun deutliche Anzeichen für vorsichtigere und verdecktere Bewegungen.
Auch Methoden, die bereits aus dem russischen „Schattenflotten“-System bekannt sind, kommen laut Experten zunehmend zum Einsatz: Schiffe schalten Transponder aus, geben falsche Ziele an oder verändern Identifikationsnummern, um Sanktionen und Kontrollen zu umgehen.
„Informationskrieg“ auf See
Maritime Analysten beschreiben die Lage laut „New York Times“ inzwischen als „kontestiertes Informationsumfeld“. Selbst wenn eine Blockade militärisch durchgesetzt werde, könne die tatsächliche Lage auf See durch digitale Täuschung schwer erkennbar bleiben.
Ein Experte betont dabei, eine Blockade sei „nur so stark wie die Geheimdienstinformationen hinter den Abfangaktionen“. Die technische Komplexität des Systems – inklusive wechselnder Flaggenstaaten, Eigentümerstrukturen und Leasingmodelle – erschwere die eindeutige Zuordnung von Schiffen zusätzlich.
Ölmarkt weiter unter Druck
Auch wirtschaftlich hat die Lage bereits Auswirkungen. Wie der „Guardian“ berichtet, könnte die US-Blockade bis zu rund 1,8 Millionen Barrel Öl pro Tag vom Weltmarkt nehmen. Das entspräche einer erheblichen Verknappung des Angebots.
Zwar hat US-Präsident Trump im Interview erklärt, die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft würden spürbar sein – „es wird einen Schlag geben“, so seine Einschätzung -, gleichzeitig erwartet er aber sinkende Benzinpreise in den USA in naher Zukunft.
Unsichere Lage bleibt
Analysten und Schifffahrtsunternehmen äußern jedoch Zweifel an der tatsächlichen Stabilisierung der Lieferketten. Laut dem Datenanbieter Kpler bleibe der Verkehr durch die Straße von Hormuz deutlich unter dem üblichen Niveau. Einige Reedereien hätten zudem angekündigt, die Passage vorerst zu meiden.
Während Washington von kontrollierten Transitkorridoren für nicht-iranische Schiffe spricht, bleibt die Sicherheitslage in der Region fragil. Zusätzliche militärische Präsenz der USA im Golf von Oman und wiederkehrende Spannungen lassen eine rasche Normalisierung unwahrscheinlich erscheinen.
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