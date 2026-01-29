„Tiroler heiß auf Verreisen“ – Die heurigen Trends

Ein neues Gesicht hat die Fachgruppe der Tiroler Reisebüros in der Wirtschaftskammer. Nachdem mehrere Jahre Andreas Kröll die Funktion des Obmannes bekleidete, gibt es mit Nina Haberl nun eine Obfrau. Die Neue an der Spitze leitet auch die Geschicke von Haberl Tours in Igls.