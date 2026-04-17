Das erste Mal über die vier heiligen Berge

Schon auf den Magdalensberg gingen jene Pilger, die keinen Shuttledienst gebucht hatten, zu Fuß, denn mit Autos ist die Anfahrt in der Nacht auf den Dreinagelfreitag unmöglich. Feuerwehr und Polizei regelten das Verkehrschaos. „Unsere Aufgabe ist es primär, dass die Leute sorgenfrei an- und abreisen können“, so Einsatzleiter Florian Scherwitzl von der FF Ottmanach, die bis gegen 1.30 Uhr im Einsatz stand, da immer öfter wallfahrer erst später starten. „Tausende reisen mit Bussen oder privaten Autos an“, weiß Bürgermeister Andreas Scherwitzl, der seit 18 Jahren beim Vierbergelauf auf dem Magdalensberg ist. „Polizei und Feuerwehren sowie das Rote Kreuz stehen für den Fall der Fälle im Einsatz.“

Lieder erklingen beim Pilgern

Bei der ersten heiligen Messe am Magdalensberg standen die Kreuze prominent im Kirchenraum: Mit ihnen führen Kreuzträger Gruppen an, die über die vier Berge wandern, dabei neuen Leuten begegnen und auch sich selbst neu kennenlernen, denn die gut 52 Kilometer sind eine Herausforderung. An einer Labestation kurz vor dem Ulrichsberg stärkte sich auch Elena Überbacher: „Auf dem Weg trifft man so einige Leute, auch Sänger, die ab und zu ein Ständchen anstimmen. Den Kreuzträgern folgen Menschen, die Rosenkranz beten.“