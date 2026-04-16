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Ein WM-Silberner fliegt jetzt aus dem ÖSV-Kader

Ski Alpin
16.04.2026 21:57
ÖSV-Skifahrer Adrian Pertl hat keinen Kaderstatus für die nächste Saison.
ÖSV-Skifahrer Adrian Pertl hat keinen Kaderstatus für die nächste Saison.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Mit Platz 14 in Wengen hat ÖSV-Slalomfahrer Adrian Pertl in der abgelaufenen Saison nur einmal Weltcuppunkte geholt. Auch, weil Rückenprobleme ihn plagten. Der 29-Jährige hat bereits erfahren, dass er kommenden Winter keinen Kaderstatus mehr erhält. So geht's für Pertl weiter.

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Nur 18 Weltcuppunkte hat ÖSV-Slalomfahrer Adrian Pertl in der abgelaufenen Saison geholt – Platz 14 in Wengen war sein einziges Ergebnis unter den Top 30. „Bei den ersten beiden Saisonrennen in Levi und Gurgl haben jeweils wenige Hundertstel auf den zweiten Durchgang gefehlt. Teilweise haben sich die Fahrten recht gut angefühlt, aber die Zeiten haben dann nicht gepasst“, sagt der Reichenauer, der auch von Rückenproblemen geplagt wurde. „Dadurch hab ich drei Weltcuprennen verpasst. Als Slalomspezialist bleiben dann bei zehn Rennen nicht mehr viele Chancen auf Punkte übrig.“

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