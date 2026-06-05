Die Original-Stars des Kultfilms feiern Comeback

Sie machten „Scary Movie“ zum Kino-Kult, jetzt feiern sie ihr großes Comeback: Anna Faris und Shawn Wayans kehren für Teil 6 der Horror-Parodie zurück. Fast 20 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt wollen die Original-Stars an den Erfolg der ersten Filme anknüpfen. Mehr dazu im Video.