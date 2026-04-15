„Niemand hat das Recht, den Papst zu kritisieren“

„Vom Heiligen Vater kann niemand etwas anderes erwarten als den Einsatz für den irdischen Frieden unter den Völkern“, so der Kardinal in einer von der Website Kath.net (Dienstag) veröffentlichten Stellungnahme. Basierend auf dieser Klarstellung ging der frühere Glaubenspräfekt auch auf die ethischen Herausforderungen und ein „kaum aufzulösendes moralisches Dilemma“ im Umgang mit gefährlichen Regimen wie dem im Iran ein. Die USA hätten als Supermacht „eine besondere historische Verantwortung für den Frieden, die Freiheit und das Wohlergehen der Menschheit in unserer globalen Welt“. Dies, so Müller, umfasse auch die „Eindämmung von gefährlichen Regimen und Diktaturen“ durch wirtschaftliche Sanktionen und militärische Mittel im Rahmen des Völkerrechts.