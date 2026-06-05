Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitarbeiter im Spital

Nach Explosion auf Raststation: Ursache geklärt

Chronik
05.06.2026 15:51
Die Raststation musste evakuiert werden.
Die Raststation musste evakuiert werden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seiz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Feiertag war es auf der Raststation Kammern auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Obersteiermark zu einer Explosion gekommen, bei der zwei Mitarbeiter schwer verletzt wurden. Der unsachgemäße Umgang mit Spraydosen dürfte Auslöser für den verheerenden Unfall gewesen sein.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich, wie berichtet, am Donnerstagnachmittag: Auf der Raststation Kammern in der Obersteiermark kam es zu einer Verpuffung im Keller, die Raststation wurde evakuiert, ein 20-Jähriger und 21-Jähriger mussten mit schweren Verbrennungen ins Spital gebracht werden. Es besteht laut Informationen der Polizei am Freitagnachmittag keine Lebensgefahr.

Lesen Sie auch:
Auch der Rettungshubschrauber C12 stand im Einsatz.
Zwei Schwerverletzte
Explosionsalarm im Keller: Raststation evakuiert
05.06.2026

Kombination aus Zigarette und Aerosol-Luft-Gemisch
Die Ursache für die Explosion konnte inzwischen ermittelt werden. Im Kellerabteil soll durch unsachgemäßen Umgang mit Spraydosen ein brennbares Aerosol-Luft-Gemisch freigesetzt worden sein. Durch das Anzünden einer Zigarette mit einem Feuerzeug kam es zur Umsetzung dieses Gemischs. Die genauen Hintergründe sind noch Gegenstand der Ermittlungen, auch der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.

 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
05.06.2026 15:51
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Obersteiermark
RaststationExplosionFeiertagZigarette
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien 01. Innere Stadt
16° / 18°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
17° / 18°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
15° / 17°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
16° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
17° / 18°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
97.635 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
72.602 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Schweiz-Stürmer Embolo darf nicht in USA einreisen
68.458 mal gelesen
Breel Embolo
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1241 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1228 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1207 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Chronik
In Wrack eingeklemmt
Von Lkw gestreift: Autofahrer (84) schwer verletzt
Mitarbeiter im Spital
Nach Explosion auf Raststation: Ursache geklärt
Rottweiler, Hirtenhund
Thermengäste attackiert: Schon 2023 Hunde-Vorfall
Fatales Überholmanöver
Motorradfahrer kollidiert: Ein Schwerverletzter
Umleitung über Bruck
A9: Gleinalmtunnel nach Lkw-Brand gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf