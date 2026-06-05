Nach Explosion auf Raststation: Ursache geklärt

Kombination aus Zigarette und Aerosol-Luft-Gemisch

Die Ursache für die Explosion konnte inzwischen ermittelt werden. Im Kellerabteil soll durch unsachgemäßen Umgang mit Spraydosen ein brennbares Aerosol-Luft-Gemisch freigesetzt worden sein. Durch das Anzünden einer Zigarette mit einem Feuerzeug kam es zur Umsetzung dieses Gemischs. Die genauen Hintergründe sind noch Gegenstand der Ermittlungen, auch der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.