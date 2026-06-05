Nach Explosion auf Raststation: Ursache geklärt

Am Feiertag war es auf der Raststation Kammern auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Obersteiermark zu einer Explosion gekommen, bei der zwei Mitarbeiter schwer verletzt wurden. Der unsachgemäße Umgang mit Spraydosen dürfte Auslöser für den verheerenden Unfall gewesen sein.
Der Vorfall ereignete sich, wie berichtet, am Donnerstagnachmittag: Auf der Raststation Kammern in der Obersteiermark kam es zu einer Verpuffung im Keller, die Raststation wurde evakuiert, ein 20-Jähriger und 21-Jähriger mussten mit schweren Verbrennungen ins Spital gebracht werden. Es besteht laut Informationen der Polizei am Freitagnachmittag keine Lebensgefahr.
Kombination aus Zigarette und Aerosol-Luft-Gemisch
Die Ursache für die Explosion konnte inzwischen ermittelt werden. Im Kellerabteil soll durch unsachgemäßen Umgang mit Spraydosen ein brennbares Aerosol-Luft-Gemisch freigesetzt worden sein. Durch das Anzünden einer Zigarette mit einem Feuerzeug kam es zur Umsetzung dieses Gemischs. Die genauen Hintergründe sind noch Gegenstand der Ermittlungen, auch der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.
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