Nach F1-Aus: Christian Horner hat einen neuen Job

Im Juli 2025 gab Red Bull Racing die Trennung von Christian Horner bekannt. Der Brite war seit dem Einstieg des Energydrinkherstellers in die Formel 1 im Jahr 2005 als Geschäftsführer und Teamchef tätig gewesen. Nach einer sportlich enttäuschenden Saison und einer internen Affäre, die für zahlreiche Abgänge und viel Unruhe im Team gesorgt hatte, zog Red-Bull-Sportgeschäftsführer Oliver Mintzlaff die Reißleine. Für sein unfreiwilliges Aus erhielt Horner eine Abfindung in Millionenhöhe. Seitdem arbeitet der 52-Jährige daran, möglichst rasch wieder eine Führungsrolle in der Königsklasse des Motorsports zu übernehmen. Allerdings soll er bislang bei sämtlichen Teams und Herstellern der Formel 1 abgeblitzt sein.