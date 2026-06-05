Testspiel-Hit! Vienna trifft auf England-Klub

Britische Mitgründer

Auch die Geschichte der Wiener ist untrennbar mit dem britischen Fußball verbunden: Britische Gärtner des Barons Nathaniel Mayer von Rothschild organisierten einst auf einer Wiese des Barons das erste Fußballspiel Österreichs. Vier Briten traten gegen vier Österreicher an und legten damit den Grundstein für eine einzigartige Geschichte. Daraus entstand am 22. August 1894 Österreichs ältester Fußballverein: der First Vienna Football Club 1894!