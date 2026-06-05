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Fußball-Leckerbissen

Testspiel-Hit! Vienna trifft auf England-Klub

Fußball National
05.06.2026 15:00
Die Hohe Warte in Wien
Die Hohe Warte in Wien(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Leckerbissen in Wien: Am 11. Juli (18.30 Uhr) duelliert sich Zweitligist Vienna mit den Queens Park Rangers aus London auf der Hohen Warte!

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Rückblick: Am 30. Jänner 1933 gastierte die Vienna im Rahmen ihrer legendären England-Tour bei den Queens Park Rangers in London und sorgte mit einem sensationellen 3:0-Erfolg für Aufsehen.

93 Jahre später kommt es nun zum Wiedersehen mit dem Londoner Klub, der bereits 1882 gegründet wurde und aktuell in der zweiten Liga spielt. Das traditionsreiche Duell markiert den offiziellen Saisonauftakt der Vienna.

(Bild: Vienna)

Britische Mitgründer
Auch die Geschichte der Wiener ist untrennbar mit dem britischen Fußball verbunden: Britische Gärtner des Barons Nathaniel Mayer von Rothschild organisierten einst auf einer Wiese des Barons das erste Fußballspiel Österreichs. Vier Briten traten gegen vier Österreicher an und legten damit den Grundstein für eine einzigartige Geschichte. Daraus entstand am 22. August 1894 Österreichs ältester Fußballverein: der First Vienna Football Club 1894!

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