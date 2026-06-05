Auto landete auf dem Dach, verletzter Lenker floh

Ein 27-jähriger Lenker ist nach einem Autounfall am Donnerstagabend in Prinzersdorf im Bezirk St. Pölten geflohen, obwohl er Verletzungen erlitten hat. Für den Mann setzte es Anzeigen ...
Nach dem Unfall hatte ein couragierter Zeuge den Verletzten aus dem am Dach liegenden Fahrzeug gezogen. Der 27-jährige Lenker soll sich laut Polizeiangaben aggressiv verhalten haben und davongelaufen sein. Bei seiner Flucht durchquerte er sogar den Pielach-Fluss.
Polizisten forschten den Flüchtigen rasch aus
Die Polizei konnte den Mann schließlich in einem nahegelegenen Ort doch noch stoppen. Der Amtsarzt stellte danach Fahruntauglichkeit fest, der 27-Jährige wird angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.
Im Pkw lagen Tabletten und Suchtmittel
Im Auto entdeckten die Beamten laut APA Tabletten, Suchtmittel, Fälschungen eines Führerscheins und serbischen Personalausweises, eine Geldbörse und ein Handy.
Ein Alkotest mit dem Lenker aus dem Mostviertel verlief negativ, eine Blutabnahme verweigerte der Mann. Anzeigen gingen an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde.
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