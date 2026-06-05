Erstochen: Mordalarm um Tiroler in der Schweiz!

„Opfer stammt aus Tirol“

Am Freitag herrschte dann Gewissheit: „Der Mann, der am Dienstag in Sulgen Opfer eines Tötungsdelikts wurde, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 70-jährigen Österreicher“, so die Ermittler. Auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei, dass es sich um einen Tiroler handelte. Nähere Angaben dazu gab es offiziell nicht. Offenbar stammte der Mann aus dem Bezirk Imst.