Erstochen: Mordalarm um Tiroler in der Schweiz!

Eine schreckliche Bluttat ereignete sich Anfang dieser Woche in der Schweiz: Ein 70-jähriger Österreicher wurde von einem 65-jährigen Einheimischen niedergestochen. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Opfer um einen Tiroler. Der mutmaßliche Täter stellte sich selbst.
Am Dienstag war es im schweizerischen Sulgen (Kanton Thurgau) zu der schrecklichen Bluttat gekommen. „Kurz nach 14.15 Uhr teilte ein Mann telefonisch der Kantonspolizei Thurgau mit, dass er einen Mann niedergestochen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der 65-Jährige festgenommen werden, er leistete keinen Widerstand“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Schwere Stichverletzungen
Das Opfer habe schwere Stichverletzungen aufgewiesen, es verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe noch am Tatort. Laut ersten Erkenntnissen sei es in einem Haus zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Die Identität des Opfers habe zunächst nicht eindeutig geklärt werden können, hieß es.
Der Mann, der am Dienstag in Sulgen Opfer eines Tötungsdelikts wurde, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 70-jährigen Österreicher.
Kantonspolizei Thurgau
„Opfer stammt aus Tirol“
Am Freitag herrschte dann Gewissheit: „Der Mann, der am Dienstag in Sulgen Opfer eines Tötungsdelikts wurde, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 70-jährigen Österreicher“, so die Ermittler. Auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei, dass es sich um einen Tiroler handelte. Nähere Angaben dazu gab es offiziell nicht. Offenbar stammte der Mann aus dem Bezirk Imst.
Motiv derzeit noch ein Rätsel
Die genauen Tatumstände wie Motiv seien noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Bischofszell. „Zurzeit werden unter anderem die Spuren durch Spezialistinnen und Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes ausgewertet sowie weitere intensive Ermittlungen getätigt“, hieß es abschließend.
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