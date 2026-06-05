In New York: Plötzlich steht Madonna auf der Bühne

Zahlreiche Fußgänger und Fans versammelten sich Medienberichten zufolge, um dem Gratisauftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie „Hung Up“ und „I Love New York“ von ihrem Album „Confessions on a Dance Floor“ aus dem Jahr 2005 performte Madonna im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille auch Songs aus der Fortsetzung, die am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der 67-Jährigen seit rund sieben Jahren.