Thermengäste attackiert: Schon 2023 Hunde-Vorfall

Besitzer waren zu Fronleichnam auf Geburtstagsfeier

Alle Hunde seien offiziell angemeldet, auf dem Grundstück, auf dem auch zwei Pferde gehalten würden, sei ein Zwinger vorhanden. Die Besitzer hätten sich am Fronleichnamstag gegen 15 Uhr zu einer Geburtstagsfeier begeben. Als sie um 20 Uhr nach Hause kamen, seien die Hunde entwischt, so Spirk – womöglich durch eine undichte Stelle im Zaun, das sei noch nicht ganz klar.