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Nachfolge geklärt

Stefan Pokorny übernimmt den Europameister

Sport-Mix
16.04.2026 12:00
Stefan Pokorny ist neuer Football-Nationaltrainer.
Stefan Pokorny ist neuer Football-Nationaltrainer.(Bild: GEPA)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Football-Europameister Österreich hat einen neuen Headcoach. Nach dem etwas eigentümlichen Abgang von Maximilian Sommer, der nach der erfolgreichen Titelverteidigung überraschend zurückgetreten war, übernimmt mit Stefan Pokorny ein international erfahrener Wiener das Amt.

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„Für mich ist es eine große Ehre, die Rolle als Head Coach des Herren-Nationalteams zu übernehmen“, strahlte Stefan Pokorny bei der Präsentation am Mittwoch in Wien mit der Sonne um die Wette. 

Die Coaching-Karriere des 39-Jährigen begann schon im zarten Trainer-Alter von 19 Jahren bei den Danube Dragons in seiner Heimat Wien. Ab 2005 übernahm er im Nachwuchs der Drachen diverse Aufgaben, übernahm schließlich von 2016 bis 2021 das Amt des Headcoachs und wurde im Jahr 2018 zum Trainer des Jahres in der Austrian Football League gewählt.

Auch als Headcoach des Nationalteams wird Pokorny ein gefragter Interview-Partner sein.
Auch als Headcoach des Nationalteams wird Pokorny ein gefragter Interview-Partner sein.(Bild: GEPA)

Danach wechselte Pokorny nach Italien zu den Milano Seamen, die er sowohl in der italienischen Liga als auch in der European League of Football betreute. Zurück in Österreich übernahm er im Sommer 2024 das Amt des Cheftrainers bei den Graz Giants und wurde erneut zum Coach of the Year gewählt. Seit 2024 fungiert er auch als Defensive Coordinator bei Österreichs U19-Nationalteam. Beide Funktionen wird er beibehalten.

Erster Auftritt im Oktober
„Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den besten Trainern und Spielern Österreichs die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und die Entwicklung des österreichischen Footballs mitzugestalten“, skizziert Pokorny seine Vision für die EM 2026/27. Das erste Spiel unter Pokornys Leitung wird im Oktober 2026 auswärts in Belgien stattfinden, Ende Oktober folgt der erste Auftritt vor heimischem Publikum gegen die Türkei.

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