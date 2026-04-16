Stefan Pokorny übernimmt den Europameister

Danach wechselte Pokorny nach Italien zu den Milano Seamen, die er sowohl in der italienischen Liga als auch in der European League of Football betreute. Zurück in Österreich übernahm er im Sommer 2024 das Amt des Cheftrainers bei den Graz Giants und wurde erneut zum Coach of the Year gewählt. Seit 2024 fungiert er auch als Defensive Coordinator bei Österreichs U19-Nationalteam. Beide Funktionen wird er beibehalten.