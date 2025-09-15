Vorteilswelt
Auch Erziehungscamps

Wiener Rezepte gegen minderjährige Systemsprenger

Wien
15.09.2025 14:35
Experten rechnen mit 30 bis 40 schwerkriminellen Systemsprengern in Wien.
Experten rechnen mit 30 bis 40 schwerkriminellen Systemsprengern in Wien.(Bild: BMI/Alexander TUMA)

Die Stadt startet mit einem Pilotprojekt für unmündige Intensivtäter. Die „Orientierungshilfe“ soll Perspektiven geben, bevor Kinder in die Spirale von Gewalt und Kriminalität geraten. Weitere Verschärfungen sind geplant. 

Sie sind kaum dem Volksschulalter entwachsen, aber schon polizeibekannt: Wiens kriminelle Kinder, die als Systemsprenger bezeichnet werden. Von 30 bis 40 solchen hochkriminellen Halbstarken gehen die Experten in Wien aus. Bandenähnliche Schlägereien, Diebstähle, Übergriffe: Immer öfter erschüttern Fälle, in denen Buben zwischen zehn und 13 Jahren die Polizei beschäftigen. Kinder, die keine Grenzen kennen und deren Wut nicht selten in Gewalt mündet.

Ohne Hilfe tickende Zeitbomben
„Kein Kind wird als Intensivtäter geboren“, betont Johannes Köhler, Chef der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Doch die Realität zeigt: Wenn Familie, Schule und Umfeld versagen, entwickeln sich Kinder zu tickenden Zeitbomben. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) will nun die Notbremse ziehen – mit einem Fünf-Punkte-Plan, der Härte und Hilfe zugleich versprechen soll.

Präsentierten die neue Orientierungshilfe für strafunmündige Intensivtäter: Jugendstadträtin ...
Präsentierten die neue Orientierungshilfe für strafunmündige Intensivtäter: Jugendstadträtin Bettina Emmerling, Johannes Köhler (li., Kinder- und Jugendhilfe) und Christian Reiner (Rettet das Kind).(Bild: Stadt Wien/Markus Wache)

„Viele kennen nicht einmal Gute-Nacht-Geschichten“
Jetzt startet Wien ein Pilotprojekt: die „Orientierungshilfe für unmündige Intensivtäter“. „Wir investieren lieber in Chancen, als später in Strafen“, so Emmerling – sie will so die Spirale von Kriminalität und Verwahrlosung durchbrechen. Die Umsetzung übernimmt der Verein „Rettet das Kind“. Sozialarbeiter werden als Buddys eingesetzt – Alltagsbegleiter, die Vertrauen aufbauen sollen. „Vom gemeinsamen Essen bis zu Sport und Ausflügen – wir schaffen positive Erlebnisse, die diesen Kindern oft fremd sind“, schildert Christian Reiner, Geschäftsführer von „Rettet das Kind“. Für viele sei schon eine Gute-Nacht-Geschichte oder eine nahrhafte Mahlzeit nach der Schule etwas, das sie nie erlebt haben.

Im Justizministerium wird an einer gesetzlichen Grundlage für die Anhaltung Minderjähriger in einer geschlossenen Einrichtung gearbeitet. Wir werden darauf vorbereitet sein.

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin (Neos)

Bei rundem Tisch Konzept entwickelt
Das Projekt ist Teil des Fünf-Punkte-Plans gegen Jugendkriminalität. Prävention steht im Vordergrund, doch Köhler betont auch: „Wir hoffen, uns mit der Orientierungshilfe viele Plätze in geschlossenen Einrichtungen zu ersparen. Aber für eine kleine Gruppe braucht es Konsequenzen, auch zum Schutz der Gesellschaft.“

Lesen Sie auch:
Exekutive und Stadt sagen Jugendbanden den Kampf an – doch was passiert, wenn die Täter ...
Forderung aus Wien
Erziehungscamps für minderjährige Straftäter
26.03.2025
Mutprobe Unterricht
„Systemsprenger“ machen Wiens Schulen zu Kampfzone
02.05.2025
Junge Systemsprenger
Wien will Täter „außerhalb Wiens“ unterbringen
08.06.2025

Bis zu 20 Kinder im ersten Jahr
Die Kinder nehmen freiwillig teil, doch Eltern können zur Mitwirkung gedrängt werden. „Wenn es sein muss, auch mit Obsorgeeinschränkungen“, so Köhler. Emmerling ergänzt: „Den Selbstwillen müssen wir entzünden.“ Der Startschuss fällt bereits im Oktober. Vier Fachkräfte stehen bereit, unterstützt von Erlebnispädagogen. Die Kosten: eine halbe Million Euro im ersten Jahr. Geplant ist die Betreuung von 14 bis 20 Kindern.

Geschlossene Einrichtung ab 2026?
Doch auch auf eine weitere Eskalationsstufe will man in Wien vorbereitet sein. So bereite man derzeit auch geschlossene Abteilungen für Minderjährige vor. Köhler: „Wir warten noch auf eine gesetzliche Grundlage seitens des Bundes. Im Prinzip könnte eine solche Einrichtung aber bereits 2026 in Betrieb gehen.“

Philipp Stewart
Wien
Auch Erziehungscamps
Wiener Rezepte gegen minderjährige Systemsprenger
Doskozil übt Kritik
„Wiener Weg bei Gastpatienten spaltet Bevölkerung“
Akademietheater
Diese einsamen Gespenster bleiben lieber für sich
Kaffeegenuss im Test
Wiener Coffee Festival: Zwischen Genuss & Zittern
