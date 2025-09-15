Wiener Rezepte gegen minderjährige Systemsprenger

„Viele kennen nicht einmal Gute-Nacht-Geschichten“

Jetzt startet Wien ein Pilotprojekt: die „Orientierungshilfe für unmündige Intensivtäter“. „Wir investieren lieber in Chancen, als später in Strafen“, so Emmerling – sie will so die Spirale von Kriminalität und Verwahrlosung durchbrechen. Die Umsetzung übernimmt der Verein „Rettet das Kind“. Sozialarbeiter werden als Buddys eingesetzt – Alltagsbegleiter, die Vertrauen aufbauen sollen. „Vom gemeinsamen Essen bis zu Sport und Ausflügen – wir schaffen positive Erlebnisse, die diesen Kindern oft fremd sind“, schildert Christian Reiner, Geschäftsführer von „Rettet das Kind“. Für viele sei schon eine Gute-Nacht-Geschichte oder eine nahrhafte Mahlzeit nach der Schule etwas, das sie nie erlebt haben.