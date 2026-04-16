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Lange Sperre droht

Judo-Weltmeister vor EM mit positivem Doping-Test!

Sport-Mix
16.04.2026 16:31
Matwei Kanikowski
Matwei Kanikowski(Bild: APA-Images / AFP / FERENC ISZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der russische Judo-Weltmeister Matwei Kanikowski ist vor der Europameisterschaft in Tiflis wegen eines positiven Doping-Befundes vorläufig gesperrt worden!

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Dem EM-Goldenen von 2024 in der Klasse bis 100 kg wurde laut aktuellen Angaben der Internationalen Test-Agentur am 15. März der anabole Wirkstoff Ligandrol nachgewiesen.

Dem seit 10. April suspendierten Russen droht bei einem Schuldspruch im laufenden Verfahren eine mehrjährige Sperre.

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