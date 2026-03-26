Causa Wöginger: Kronzeuge Schmid unter Beschuss

Schmids „rekonstruierte Erinnerungen“

Neben der im laufenden Prozess aufzuklärenden Vorgänge rund um die Besetzung der Leitungsfunktion im Finanzamt Braunau Schärding im Jahr 2016, wurde rund zwei Monate zuvor die Leitung des Finanzamtes Freistadt-Rohrbach-Urfahr neu besetzt. Im Rahmen seiner Beschuldigtenvernehmung vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gab Schmid im Jahr 2022 zu seiner Rolle bei der Vorstandsbesetzung im Finanzamt Freistadt-Rohrbach-Urfahr an, dass er dort überhaupt nur mehr rekonstruierte Erinnerungen habe. Eine Darstellung, die Schmid auch beim aktuell laufenden Prozess in Linz ähnlich erneuerte.