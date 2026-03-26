Causa Wöginger: Kronzeuge Schmid unter Beschuss

Der Postenschacher-Prozess rund um ÖVP-Klubobmann August Wöginger wurde erst zur Justiz-Posse – und wird nun aber immer mehr zum Polit-Krimi. Nach den jüngsten Aussagen ergeben sich nämlich Widersprüche in den Aussagen des eigentlichen Kronzeugen Thomas Schmid. Das könnte sich auf diesen – aber auch auf weitere clamorose Fälle auswirken.
Am Freitag geht der Postenschacher-Prozess gegen August Wöginger in die nächste Runde. Mit Spannung werden weitere Zeugenaussagen erwartet, die mehr Licht in die bekanntlich so verwobene Causa bringen sollen. Mit Spannung blickt man in dem Fall aber auch auf die Aussagen des Kronzeugen Thomas Schmid und auf jene anderer Zeugen zurück. Schmid hat ÖVP-Klubobmann August Wöginger erwartungsgemäß schwer belastet – sich aber auch in Widersprüche verwickelt. Worum geht es genau?
Schmids „rekonstruierte Erinnerungen“
Neben der im laufenden Prozess aufzuklärenden Vorgänge rund um die Besetzung der Leitungsfunktion im Finanzamt Braunau Schärding im Jahr 2016, wurde rund zwei Monate zuvor die Leitung des Finanzamtes Freistadt-Rohrbach-Urfahr neu besetzt. Im Rahmen seiner Beschuldigtenvernehmung vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gab Schmid im Jahr 2022 zu seiner Rolle bei der Vorstandsbesetzung im Finanzamt Freistadt-Rohrbach-Urfahr an, dass er dort überhaupt nur mehr rekonstruierte Erinnerungen habe. Eine Darstellung, die Schmid auch beim aktuell laufenden Prozess in Linz ähnlich erneuerte.
Weisungen an den Sektionschef
Und eine Darstellung, der mehrere maßgebliche Beamte der Finanzverwaltung bei ihren Zeugenaussagen vor Gericht widersprochen haben. In den Ausführungen der Beamten ist sogar explizit von Weisungen Schmids die Rede. Der Kronzeuge, damals bekanntlich Generalsekretär im Finanzministerium, soll „seinen“ Sektionschef angewiesen haben, den bestgereihten Bewerber zum Rückzug zu bewegen.
Brisant: Dokumentiert sind die Widersprüche auch in mehreren Live-Ticker-Einträgen – ehe das Tickern dann am jüngsten Verhandlungstag verboten wurde. „Wie glaubwürdig sind also die Aussagen des Herrn Schmid?“, fragen sich viele interessierte Beobachter. Fakt ist: Sollte Schmid vom Kronzeugen-Status entthront werden, würde sich das rasch auch auf viele weitere clamorose Fälle auswirken ...
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