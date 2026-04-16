Pinke Tour durch Kärnten für mehr Entlastung

Ein Wahlkampfauftakt sei das nicht, vielmehr gehe es darum aufzuzeigen, dass die Belastungswelle für die Kärntner in den letzten Jahren immer größer geworden ist. „Der Aufstieg aus eigener Kraft durch Arbeit ist nicht mehr möglich“, so Juvan, der eine Entlastung vor allem im Bereich der Gebühren fordert.