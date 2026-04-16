Pinke Tour durch Kärnten für mehr Entlastung

Es soll kein Wahlkampfauftakt sein – die NEOS touren mit der Forderung nach Entlastung durch Kärnten. Donnerstag waren sie in Spittal und Villach zu Gast.
Unter dem Motto „Zeit für Entlastung“ hat NEOS Donnerstag in Spittal und Villach Station gemacht. Landeschef Janos Juvan will dabei mit den Menschen ins Gespräch kommen.
Ein Wahlkampfauftakt sei das nicht, vielmehr gehe es darum aufzuzeigen, dass die Belastungswelle für die Kärntner in den letzten Jahren immer größer geworden ist. „Der Aufstieg aus eigener Kraft durch Arbeit ist nicht mehr möglich“, so Juvan, der eine Entlastung vor allem im Bereich der Gebühren fordert.
In diesem Zuge benötige, so Juvan, die Verwaltung im Bereich der Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden eine Reform.
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