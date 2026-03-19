Mehr Sicherheit: Villach erhält eine Schulstraße

Um die Wohngebiete in der Abstimmungsstraße ebenfalls verkehrstechnisch zu entlasten, werden auch hier Maßnahmen umgesetzt. Durch Poller sowie farbliche Bodenmarkierungen sollen in den Bereichen Tschinowitsch und Maria Gail Fahrbahnverengungen umgesetzt werden. Ziel ist es, dadurch den Durchzug der Autos zu verlangsamen, die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen. Für einen durchgehenden Rad- und Gehweg fehlt leider der bauliche Platz.