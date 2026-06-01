Geparktes Auto fing plötzlich zu brennen an

Ein Fußgänger entdeckte am Sonntag gegen 23.10 Uhr in Kirchdorf (OÖ) ein brennendes Auto. Er verstärkte sofort die Feuerwehr, die das Fahrzeug in der Folge löschen konnte. Warum das abgestellte Auto einfach zu brennen begann, ist Gegenstand von Ermittlungen.
Schock für einen Autobesitzer in Kirchdorf. Der Mann hatte am Samstag, nachdem er es vollgetankt hatte, seinen Skoda in der Pernsteinerstraße abgestellt. Am Sonntag gegen 23 Uhr hatte das Fahrzeug dann plötzlich zu brennen begonnen.
Zeuge entdeckte Brand
Ein Zeuge hatte gegen 23.10 Uhr die Flammen im Motorbereich des Skoda entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei verständigt. Wegen der intensiven Flammenentwicklung musste die Feuerwehr Kirchdorf rasch handeln. Zwei Atemschutztrupps gingen gegen das brennende Fahrzeug vor. Das gelang zügig, das Auto wurde dennoch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.
Ein Übergreifen auf andere Pkw in unmittelbarer Nähe konnte dadurch verhindert werden. Warum das geparkte Auto plötzlich in Brand stand, ist nun noch Gegenstand von Ermittlungen
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