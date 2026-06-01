Geparktes Auto fing plötzlich zu brennen an

Zeuge entdeckte Brand

Ein Zeuge hatte gegen 23.10 Uhr die Flammen im Motorbereich des Skoda entdeckt und sofort Feuerwehr und Polizei verständigt. Wegen der intensiven Flammenentwicklung musste die Feuerwehr Kirchdorf rasch handeln. Zwei Atemschutztrupps gingen gegen das brennende Fahrzeug vor. Das gelang zügig, das Auto wurde dennoch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.