Packende Odermatt-Rede – dann folgt nächstes Drama

„Wir hätten das Gold so gerne für die Schweiz geholt“

„Wir hatten das Gefühl, es sei unser Tag. Wir hatten kein gutes erstes Drittel und im zweiten Drittel bei doppelter Überzahl müssen wir mehr machen. Wir müssen einfach einen Weg finden, ein Tor zu schießen“, meinte Kapitän Roman Josi, der bei der WM als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden war. „Die unglaubliche Stimmung mit unseren Fans, diese Verbundenheit war einmalig. Die ganze Schweiz stand hinter uns und wir hätten das Gold so gerne für die Schweiz geholt.“