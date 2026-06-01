Packende Odermatt-Rede – dann folgt nächstes Drama

Sie können einem fast leidtun! Das Schweizer Eishockey-Team verliert das dritte WM-Finale in Folge – und das trotz einer packenden Rede von Ski-Star Marco Odermatt kurz vor Spielbeginn.
Was für eine Motivationsspritze! Ski-Held Marco Odermatt machte die Schweizer Eishockey-Stars vor dem WM-Finale gegen Finnland noch einmal so richtig heiß. In der Kabine richtete er ein paar Worte an seine Landsmänner und verkündete dann auch noch die Starting Six – hier zu sehen im Video:
Krönung blieb aus
10.000 Fans im Eistempel in Zürich-Altstetten und viele Tausend im ganzen Land standen bereit, um endlich den ersten WM-Titel der Geschichte zu feiern. Doch die Krönung blieb aus, das Schweizer Finaltraum geht weiter: Auch am Sonntag verpassten unsere Nachbarn bei der Heim-WM den ganz großen Coup und mussten sich im Endspiel in der Overtime Finnland geschlagen geben.
In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie schoss Konsta Helenius die Finnen mit dem goldenen Tor in der 71. Minute zum fünften WM-Titel. Die Schweiz verlor nach 2013, 2018, 2024 und 2025 auch das fünfte WM-Finale, das dritte in Folge.
„Wir hätten das Gold so gerne für die Schweiz geholt“
„Wir hatten das Gefühl, es sei unser Tag. Wir hatten kein gutes erstes Drittel und im zweiten Drittel bei doppelter Überzahl müssen wir mehr machen. Wir müssen einfach einen Weg finden, ein Tor zu schießen“, meinte Kapitän Roman Josi, der bei der WM als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden war. „Die unglaubliche Stimmung mit unseren Fans, diese Verbundenheit war einmalig. Die ganze Schweiz stand hinter uns und wir hätten das Gold so gerne für die Schweiz geholt.“
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