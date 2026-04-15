Prinz Harry: „Musste die Vergangenheit abwaschen!“

Schon wieder sorgt Prinz Harry für Schlagzeilen! Bei einem Auftritt in Australien erklärte der Royal, dass er erst eine Therapie machen musste, bevor er Vater werden konnte. Eine Vergangenheits-„Cleansing“ sei nötig gewesen.
Bei einer Veranstaltung der Organisation Movember in Melbourne ließ Harry tief blicken. Er habe vor der Geburt seiner Kinder Archie und Lilibet „Altlasten“ mit sich herumgetragen – und diese erst aufarbeiten müssen. Seine klare Aussage: Er habe sich „von der Vergangenheit reinigen“ müssen, um überhaupt bereit für die Vaterrolle zu sein.
Therapie statt Tradition
Er habe erkannt, dass er zunächst an sich selbst arbeiten müsse, bevor er Kinder großziehen könne. Ein deutlicher Kontrast zur klassischen Erziehung im britischen Königshaus – und womöglich ein Seitenhieb auf seine eigene Kindheit?
Besonders brisant: Harry betonte, dass Gespräche zwischen Eltern und Kindern heute stattfinden würden, „die es zwischen mir und meinen Eltern nie gab“. Eine Aussage, die viele als klare Kritik an seiner Erziehung durch König Charles nach dem Tod seiner Mutter Diana verstehen dürften.
Erst nach Archies Geburt als Vater gefühlt
Auch über seine ersten Erfahrungen als Vater sprach Harry überraschend ehrlich. Während Meghan Markle schwanger war, habe er eine gewisse „Distanz“ zu seinem Sohn Archie Mountbatten-Windsor gespürt. Erst nach der Geburt habe sich das verändert.
Sein Anspruch: Seine Kinder sollen „eine bessere Version“ von ihm werden. Ein moderner Ansatz – aber auch einer, der erneut impliziert, dass er selbst Defizite aus seiner Vergangenheit mit sich trägt.
Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan ist Harry am Dienstagfrüh (Ortszeit) zu einem viertägigen Besuch in Down Under eingetroffen. Die beiden wurden von Hunderten Schaulustigen begrüßt, als sie einen Stopp im Royal Children“s Hospital in Melbourne einlegten.
Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, lagen sich Meghan und eine vierjährige Patientin namens Lily in den Armen, nachdem das Kind ein selbstgeschriebenes Willkommensplakat und Blumen überreicht hatte. Harry schloss die Mutter einer 13 Jahre alten Patientin in die Arme.
Archie und Lilibet bleiben zu Hause
„Wir lieben Prinz Harry in Melbourne, wir lieben ihn alle so sehr, einfach die ganze Königsfamilie“, sagte eine 17-Jährige laut PA.
Das Paar, das sich vor mehr als sechs Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt hat, reist auf eigene Faust durch den fünften Kontinent. Im Auftrag der Krone waren die beiden zuletzt 2018 in Australien unterwegs.
Ihre beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sind Berichten zufolge im US-Bundesstaat Kalifornien geblieben, wo die Familie seit Längerem lebt.
In der alten Heimat sind Harry und besonders Meghan nicht mehr sonderlich gut gelitten. Die BBC berichtete mit kritischem Unterton, dass die beiden nicht nur Besuche bei wohltätigen Organisationen, sondern auch bezahlte Auftritte im Programm hätten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.