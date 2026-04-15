Prinz Harry: „Musste die Vergangenheit abwaschen!“

Bei einer Veranstaltung der Organisation Movember in Melbourne ließ Harry tief blicken. Er habe vor der Geburt seiner Kinder Archie und Lilibet „Altlasten“ mit sich herumgetragen – und diese erst aufarbeiten müssen. Seine klare Aussage: Er habe sich „von der Vergangenheit reinigen“ müssen, um überhaupt bereit für die Vaterrolle zu sein.