Immer mehr Haushaltsmüll kommt in Tirol auf Waage

In Mehrparteienhäusern ist Kreativität gefragt

Knifflig wird es allerdings bei Mehrparteienhäusern. Dort müssen theoretisch alle blechen, wenn einer Müllberge produziert. „Mittlerweile gibt es aber Chip-Lösungen, um jeden Haushalt extra zu erfassen oder Gemeinden stellen auf Haushaltstonnen um“, zeigt Egger Auswege auf. Für eine große Kommune wie Innsbruck seien diese Lösungen aber noch nicht praktikabel, begründet der ATM-Chef, warum die Landeshauptstadt derzeit nicht verwiegt.